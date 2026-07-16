1 दिन में 15% टूटा ICICI लोम्बार्ड का शेयर! निवेशकों के करोड़ों रुपये डूबे, अभी क्या करें?

भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में शामिल ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के शेयरों में गुरुवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली। कंपनी का शेयर एक ही दिन में करीब 15% टूटकर 52 हफ्तों के नए निचले स्तर ₹1,544.40 तक पहुंच गया। इस तेज गिरावट की वजह कंपनी के जून तिमाही (Q1 FY27) के कमजोर नतीजे रहे। मुनाफे में भारी गिरावट और दावों (Claims) का बढ़ता बोझ निवेशकों की चिंता का कारण बन गया। इसके अलावा घरेलू ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेस (MOFSL) ने भी कंपनी के शेयर की रेटिंग घटाकर न्यूट्रल (Neutral) कर दी, जिससे बाजार में बिकवाली और तेज हो गई। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ICICI लोम्बार्ड का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस



कंपनी के वित्तीय नतीजों पर नजर डालें तो अप्रैल-जून 2026 तिमाही में ICICI लोम्बार्ड का नेट प्रॉफिट (Net Profit) 46% घटकर ₹403.17 करोड़ रह गया। पिछले साल इसी अवधि में कंपनी ने ₹747.08 करोड़ का मुनाफा कमाया था, यानी एक साल में कंपनी की कमाई लगभग आधी रह गई। इसका सबसे बड़ा कारण मोटर थर्ड पार्टी (Motor TP) इंश्योरेंस से जुड़े दावों के लिए ₹165 करोड़ का अतिरिक्त रिजर्व बनाना रहा। इसके अलावा दो बड़े आगजनी (Fire) के मामलों में कंपनी को ₹63 करोड़ का नुकसान भी उठाना पड़ा।





कंपनी के प्रदर्शन पर सबसे ज्यादा असर उसके COR (Combined Ratio) में आई बढ़ोतरी का पड़ा। यह आंकड़ा बताता है कि बीमा कंपनी हर ₹100 के प्रीमियम पर कितने रुपये खर्च कर रही है। अगर यह अनुपात 100% से ऊपर चला जाए तो इसका मतलब है कि कंपनी का बीमा कारोबार घाटे में चल रहा है। इस तिमाही में ICICI लोम्बार्ड का COR बढ़कर 107.2% पहुंच गया, जबकि पिछले साल यह 102.9% था, यानी कंपनी का दावा भुगतान और अन्य खर्च प्रीमियम आय से अधिक रहा।



हालांकि, कंपनी के प्रबंधन का कहना है कि आग से जुड़े दावों में बढ़ोतरी अस्थायी है और आने वाली तिमाहियों में स्थिति सामान्य हो सकती है। साथ ही कंपनी ने यह भी कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस कारोबार, खासकर रिटेल हेल्थ सेगमेंट, अभी भी मजबूत गति से बढ़ रहा है और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।





ब्रोकरेज ने 'Buy' से ‘Neutral’ की रेटिंग





वहीं ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल (Motilal Oswal) ने कंपनी के भविष्य के मुनाफे के अनुमान को भी कम कर दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि बढ़े हुए कंबाइंड रेशियो (Combined Ratio) का असर अगले कुछ समय तक बना रह सकता है। इसी वजह से उसने शेयर की रेटिंग 'Buy' से घटाकर ‘Neutral’ कर दी और ₹1,960 का टारगेट प्राइस दिया। हालांकि, यह मौजूदा स्तर से ऊपर है, लेकिन ब्रोकरेज का कहना है कि मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम में बढ़ोतरी, कमीशन स्ट्रक्चर में बदलाव या मोटर बीमा कारोबार की बेहतर लाभप्रदता जैसी चीजें ही कंपनी की स्थिति सुधार सकती हैं। फिलहाल, इन संभावनाओं को लेकर स्पष्टता नहीं है।





आज का शेयर परफॉर्मेंस



ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का शेयर गुरुवार को भारी दबाव में रहा। खबर लिखे जाते वक्त यह स्टॉक 11.46% (₹207.90) की गिरावट के साथ ₹1,606.70 पर कारोबार कर रहा था।