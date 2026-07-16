1 दिन में 15% टूटा ICICI लोम्बार्ड का शेयर! निवेशकों के करोड़ों रुपये डूबे, अभी क्या करें?
मुख्य बातें
- ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के शेयर Q1 FY27 के कमजोर नतीजों के बाद करीब 15% टूट गए
- कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 46% घटकर ₹403 करोड़ रह गया, जबकि बढ़े हुए क्लेम और COR (Combined Ratio) ने प्रदर्शन पर दबाव डाला
- मोतीलाल ओसवाल ने भी शेयर की रेटिंग घटाकर 'Neutral' कर दी है
भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में शामिल ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के शेयरों में गुरुवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली। कंपनी का शेयर एक ही दिन में करीब 15% टूटकर 52 हफ्तों के नए निचले स्तर ₹1,544.40 तक पहुंच गया। इस तेज गिरावट की वजह कंपनी के जून तिमाही (Q1 FY27) के कमजोर नतीजे रहे। मुनाफे में भारी गिरावट और दावों (Claims) का बढ़ता बोझ निवेशकों की चिंता का कारण बन गया। इसके अलावा घरेलू ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेस (MOFSL) ने भी कंपनी के शेयर की रेटिंग घटाकर न्यूट्रल (Neutral) कर दी, जिससे बाजार में बिकवाली और तेज हो गई। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
ICICI लोम्बार्ड का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस
कंपनी के वित्तीय नतीजों पर नजर डालें तो अप्रैल-जून 2026 तिमाही में ICICI लोम्बार्ड का नेट प्रॉफिट (Net Profit) 46% घटकर ₹403.17 करोड़ रह गया। पिछले साल इसी अवधि में कंपनी ने ₹747.08 करोड़ का मुनाफा कमाया था, यानी एक साल में कंपनी की कमाई लगभग आधी रह गई। इसका सबसे बड़ा कारण मोटर थर्ड पार्टी (Motor TP) इंश्योरेंस से जुड़े दावों के लिए ₹165 करोड़ का अतिरिक्त रिजर्व बनाना रहा। इसके अलावा दो बड़े आगजनी (Fire) के मामलों में कंपनी को ₹63 करोड़ का नुकसान भी उठाना पड़ा।
कंपनी के प्रदर्शन पर सबसे ज्यादा असर उसके COR (Combined Ratio) में आई बढ़ोतरी का पड़ा। यह आंकड़ा बताता है कि बीमा कंपनी हर ₹100 के प्रीमियम पर कितने रुपये खर्च कर रही है। अगर यह अनुपात 100% से ऊपर चला जाए तो इसका मतलब है कि कंपनी का बीमा कारोबार घाटे में चल रहा है। इस तिमाही में ICICI लोम्बार्ड का COR बढ़कर 107.2% पहुंच गया, जबकि पिछले साल यह 102.9% था, यानी कंपनी का दावा भुगतान और अन्य खर्च प्रीमियम आय से अधिक रहा।
हालांकि, कंपनी के प्रबंधन का कहना है कि आग से जुड़े दावों में बढ़ोतरी अस्थायी है और आने वाली तिमाहियों में स्थिति सामान्य हो सकती है। साथ ही कंपनी ने यह भी कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस कारोबार, खासकर रिटेल हेल्थ सेगमेंट, अभी भी मजबूत गति से बढ़ रहा है और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।
ब्रोकरेज ने 'Buy' से ‘Neutral’ की रेटिंग
वहीं ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल (Motilal Oswal) ने कंपनी के भविष्य के मुनाफे के अनुमान को भी कम कर दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि बढ़े हुए कंबाइंड रेशियो (Combined Ratio) का असर अगले कुछ समय तक बना रह सकता है। इसी वजह से उसने शेयर की रेटिंग 'Buy' से घटाकर ‘Neutral’ कर दी और ₹1,960 का टारगेट प्राइस दिया। हालांकि, यह मौजूदा स्तर से ऊपर है, लेकिन ब्रोकरेज का कहना है कि मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम में बढ़ोतरी, कमीशन स्ट्रक्चर में बदलाव या मोटर बीमा कारोबार की बेहतर लाभप्रदता जैसी चीजें ही कंपनी की स्थिति सुधार सकती हैं। फिलहाल, इन संभावनाओं को लेकर स्पष्टता नहीं है।
आज का शेयर परफॉर्मेंस
ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का शेयर गुरुवार को भारी दबाव में रहा। खबर लिखे जाते वक्त यह स्टॉक 11.46% (₹207.90) की गिरावट के साथ ₹1,606.70 पर कारोबार कर रहा था।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि निवेशकों को क्या करना चाहिए? मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि जिन निवेशकों के पास पहले से यह शेयर है, उन्हें घबराकर जल्दबाजी में फैसला लेने से बचना चाहिए। कंपनी का ब्रांड, बाजार हिस्सेदारी और लंबी अवधि का बिजनेस मॉडल अभी भी मजबूत माना जाता है। हालांकि, नई खरीदारी करने वाले निवेशकों को अगले कुछ तिमाहियों के नतीजों और कंपनी के दावों के स्तर पर नजर रखनी चाहिए। अगर कंपनी अपने कंबाइंड रेशियो (Combined Ratio) को फिर से 100% के आसपास लाने में सफल रहती है, तो शेयर में रिकवरी देखने को मिल सकती है। फिलहाल, कमजोर तिमाही नतीजों ने निवेशकों का भरोसा जरूर हिलाया है, लेकिन लंबी अवधि के नजरिए से कंपनी पर नजर बनाए रखना समझदारी हो सकती है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।