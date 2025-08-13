icici bank now reduces minimum balance for new savings accounts after outrage विरोध के बाद बैकफुट पर ICICI बैंक, मिनिमम बैलेंस चार्ज की लिमिट में किया बड़ा बदलाव, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़icici bank now reduces minimum balance for new savings accounts after outrage

विरोध के बाद बैकफुट पर ICICI बैंक, मिनिमम बैलेंस चार्ज की लिमिट में किया बड़ा बदलाव

कुछ दिन पहले ही देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक ने शहरी क्षेत्रों में नए ग्राहकों के लिए मिनिमम एवरेज बैलेंस (एमएबी) की जरूरत को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया था। अब बैंक ने इसमें बड़ा बदलाव किया है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 09:30 PM
ICICI News: प्राइवेट सेक्टर के आईसीआईसीआई बैंक ने भारी विरोध के बाद अर्बन एरिया यानी शहरी क्षेत्रों में नए ग्राहकों के लिए मिनिमम एवरेज बैलेंस (एमएबी) की जरूरत को घटा दिया है। बैंक ने इसे आंशिक रूप से 50,000 रुपये से घटाकर 15,000 रुपये कर दिया है। यह संशोधन ग्राहकों के भारी विरोध के बाद किया गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक ने शहरी क्षेत्रों में नए ग्राहकों के लिए एमएबी की जरूरत को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया था। हालांकि, नए बदलाव के बाद भी एमएबी लिमिट पहले की तुलना में 5,000 रुपये अधिक है।

किन ग्राहकों को मिलेगी राहत

इसके अलावा, बैंक ने सेमी-अर्बन एरिया में नए आईसीआईसीआई बैंक ग्राहकों के लिए न्यूनतम शेष राशि भी 25,000 रुपये से घटाकर 7,500 रुपये कर दी गई है। ग्रामीण और सेमी-अर्बन एरिया में पुराने ग्राहकों के लिए मिनिमम एवरेज बैलेंस 5,000 रुपये पर बनी हुई है। सैलरी अकाउंट, प्रधानमंत्री जनधन खाते और बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट धारकों को इस नियम से छूट मिलेगी क्योंकि ये जीरो बैलेंस खाते हैं।

क्या है मिनिमम एवरेज बैलेंस का मतलब

मिनिमम एवरेज बैलेंस, वह न्यूनतम राशि है जो कोई ग्राहक जुर्माने से बचने के लिए अपने सेविंग अकाउंट में रख सकता है। प्रत्येक बैंक की सेविंग अकाउंट के प्रकार और ब्रांच के स्थान के आधार पर न्यूनतम शेष राशि के लिए अपनी अलग-अलग जरूरत होती हैं।

बैंक शाखा का स्थान एक अहम भूमिका निभाता है क्योंकि मिनिमम एवरेज बैलेंस की जरूरत इस बात पर निर्भर करती हैं कि वह महानगरीय या शहरी शाखा है। इसके अलावा अर्ध-शहरी शाखा या ग्रामीण शाखा के ग्राहकों को भी इस नियम को मानना पड़ता है।

एसबीआई का IMPS ट्रांजैक्शन पर फैसला

इस बीच, एसबीआई ने 15 अगस्त से IMPS ट्रांजैक्शन पर ज्यादा फीस वसूलने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक 25,000 रुपये से अधिक के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर चार्ज देना होगा जबकि 25,000 रुपये तक का ट्रांसफर पहले की तरह फ्री ही कर सकेंगे।

