ICICI बैंक ने ग्राहकों को दिया बड़ा झटका, इस अकाउंट में रखने होंगे 50000 रुपये
प्राइवेट सेक्टर के ICICI बैंक के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, बैंक ने एक अगस्त या उसके बाद खोले जाने वाले नए बचत बैंक खातों के लिए न्यूनतम शेष राशि की अनिवार्यता पांच गुना बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी है। बैंक के ग्राहकों के लिए 31 जुलाई, 2025 तक बचत बैंक खातों में न्यूनतम मासिक औसत शेष राशि (एमएबी) 10,000 रुपये थी। इसी प्रकार, ICICI बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अर्ध-शहरी इलाकों में यह सीमा 25,000 रुपये और ग्रामीण इलाकों में 10,000 रुपये कर दी गई है।
जमा रकम पर सालाना 2.5 प्रतिशत ब्याज
अगर खाताधारक तय एमएबी नहीं रख पाते, तो उन्हें कमी की राशि का छह प्रतिशत या 500 रुपये (जो भी कम हो) जुर्माने के रूप में देना होगा। बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार बचत खाते में जमा रकम पर सालाना 2.5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। यह नया नियम सिर्फ एक अगस्त 2025 के बाद खोले गए खातों पर लागू होगा। पुराने खाताधारकों के लिए फिलहाल पुरानी राशि सीमा ही लागू रहेगी। बता दें कि सैलरी अकाउंट, प्रधानमंत्री जनधन खाते और बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट धारकों को इस नियम से छूट मिलेगी क्योंकि ये जीरो बैलेंस खाते हैं।
हर कैश ट्रांजैक्शन पर 150 रुपये का शुल्क
जिन ग्राहकों के खाते में तय सीमा से ज्यादा राशि होगी, उन्हें कुछ खास सुविधाएं मिलेंगी। इनमें मुफ्त एनईएफटी फंड ट्रांसफर और महीने में तीन बार मुफ्त कैश ट्रांजैक्शन शामिल हैं। इसके बाद हर कैश ट्रांजैक्शन पर 150 रुपये का शुल्क लगेगा। इन सभी शुल्कों पर जीएसटी भी देना होगा। एमएबी में यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपने जुर्माने को या तो तर्कसंगत बना दिया है या पूरी तरह से माफ कर दिया है।
बैंक पर 75 लाख रुपये का जुर्माना
आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन के मामले में बैंक पर 75 लाख रुपये का जुर्माना किया है। केंद्रीय बैंक ने पाया कि बैंक ने कुछ मोर्गेज लोन के मामले में स्वतंत्र वैल्यूअर से संपत्ति का मूल्यांकन नहीं कराया। इसके अलावा उसने नियामक अर्हताओं की अवहेलना करते हुये कुछ चालू खाते खोले या उन्हें जारी रखा। आरबीआई ने बताया कि बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया था कि उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।