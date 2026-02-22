Hindustan Hindi News
इस बैंक को मिला 503809792 रुपये का टैक्स डिमांड नोटिस, कल फोकस में रहेंगे शेयर

Feb 22, 2026 05:17 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
ICICI Bank Share Price: आईसीआईसीआई बैंक को 503809792 रुपये का टैक्स डिमांड का नोटिस मिला है। बैंक को यह नोटिस महाराष्ट्र गुड एंड सर्विस टैक्स (GST) डिपार्टमेंट की तरफ से मिला है। इसके अलावा इतना ही ब्याज और पेनाल्टी भी बैंक पर लगाया गया है।

पिछले साल भी मिला था नोटिस

इससे पहले 4 जनवरी 2025 को बैंक की तरफ से दी जानकारी में बताया गया था कि महाराष्ट्र जीएसटी डिपार्टमेंट ने इसी अमाउंट के लिए नोटिस भेजा था। बैंक ने इसके खिलाफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट 2017 के सेक्शन 107 के तहत अपील की थी। बता दें, आईसीआईसीआई बैंक ने कहा कि तय समय सीमा के अंदर ही वो फिर से अपील दायर करेंगे।

इस पूरे घटनाक्रम पर निवेशकों की निगाह है। सोमवार को बैंक के शेयर फोकस में रहेंगे।

शेयरों की क्या स्थिति?

शुक्रवार को आईसीआईसीआई बैंक के शेयर बीएसई में 0.24 प्रतिशत की तेजी के साथ 1393.55 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते 6 महीने में बैंक के शेयरों की कीमतों में 2.57 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, एक साल में यह बैंकिंग स्टॉक 11.46 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 9.35 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। बैंक का 52 वीक हाई 1494.10 रुपये और 52 वीक लो लेवल 1200.20 रुपये है। बैंक का मार्केट कैप 9.97 लाख करोड़ रुपये का है।

दो साल में आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों की कीमतों में 32 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 5 साल में इस बैंकिंग स्टॉक की कीमतों में 123 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बता दें, 10 साल में यह बैंकिंग स्टॉक 672 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

पिछले कई साल से डिविडेंड दे रहा है बैंक

आईसीआईसीआई बैंक लगातार निवेशकों को डिविडेंड का लाभ दे रहा है। बैंक ने आखिरी बार निवेशकों को 2025 में डिविडेंड दिया था। तब बैंक की तरफ से एक शेयर पर 11 रुपये का डिविडेंड दिया था। वहीं, 2024 में बैंकिंग स्टॉक ने 10 रुपये का डिविडेंड दिया था।

2017 में आईसीआईसीआई बैंक ने बोनस शेयर दिया था। तब बैंक ने 1:10 शेयर बोनस दिया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
