टॉप-10 कंपनियों में बड़ा उलटफेर! एयरटेल और TCS को झटका, लेकिन उछल पड़े ICICI, HDFC समेत ये स्टॉक्स

भारतीय शेयर बाजार के लिए बीता सप्ताह काफी दिलचस्प रहा। सप्ताह भले ही छुट्टियों के कारण छोटा रहा हो, लेकिन इसके बावजूद देश की 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों (Top-10 Most Valued Companies) में से 6 कंपनियों ने मिलकर अपने निवेशकों की संपत्ति में करीब ₹88,678 करोड़ का इजाफा कर दिया। इस दौरान सबसे बड़ा फायदा ICICI बैंक को हुआ, जिसकी मार्केट वैल्यू में सबसे अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं दूसरी ओर कुछ दिग्गज कंपनियों जैसे भारती एयरटेल, टीसीएस, एलआईसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर को बाजार में नुकसान उठाना पड़ा। मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव कम होने और विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की चुनिंदा खरीदारी ने बाजार का माहौल सकारात्मक बनाए रखा। पूरे सप्ताह के दौरान बीएसई सेंसेक्स 297.57 अंक यानी 0.38% चढ़ा, जबकि एनएसई निफ्टी 42.90 अंक यानी 0.17% की बढ़त के साथ बंद हुआ।

अगर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कंपनियों की बात करें तो ICICI बैंक इस लिस्ट में सबसे आगे रहा। बैंक की मार्केट कैप में लगभग ₹29,589 करोड़ का इजाफा हुआ और उसका कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर करीब ₹9.96 लाख करोड़ पहुंच गया। इसके बाद HDFC बैंक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगभग ₹24,718 करोड़ की बढ़त दर्ज की, जिससे उसका मार्केट कैप ₹12.25 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट वैल्यू में भी ₹12,044 करोड़ का इजाफा हुआ और उसका कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब ₹17.84 लाख करोड़ हो गया। इसके अलावा बजाज फाइनेंस ने लगभग ₹11,580 करोड़, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने ₹9,323 करोड़ और लॉर्सन एंड टुब्रो (L&T) ने करीब ₹1,424 करोड़ की बढ़ोतरी दर्ज की।

हालांकि, सभी कंपनियों के लिए सप्ताह अच्छा नहीं रहा। भारती एयरटेल को सबसे बड़ा झटका लगा और उसकी मार्केट वैल्यू करीब ₹35,615 करोड़ घट गई। इसके बाद एलआईसी (LIC) की मार्केट कैप में लगभग ₹21,189 करोड़ की गिरावट आई। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी करीब ₹11,144 करोड़ कम हुआ। वहीं, हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL) की मार्केट वैल्यू में लगभग ₹5,322 करोड़ की कमी दर्ज की गई।

इन उतार-चढ़ावों के बावजूद देश की सबसे मूल्यवान कंपनी का ताज अब भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। इसके बाद क्रमशः HDFC बैंक, भारती एयरटेल, ICICI बैंक, SBI, TCS, बजाज फाइनेंस, L&T, LIC और हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्थान रहा। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि फिलहाल निवेशकों का भरोसा मजबूत बना हुआ है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में राहत और अंतरराष्ट्रीय तनाव में कमी से भारतीय बाजार को समर्थन मिल रहा है। साथ ही विदेशी निवेशकों की वापसी भी बाजार के लिए सकारात्मक संकेत मानी जा रही है।