AC और टीवी के घटेंगे दाम? जीएसटी स्लैब में बदलाव से पहले ICEA की बड़ी डिमांड

मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली कंपनियों के शीर्ष संगठन-इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) ने एयर कंडीशनर और टेलीविजन पर तत्काल जीएसटी कटौती की अपील की है। ICEA ने इस पर मौजूदा 28% जीएसटी को घटाकर 18% करने का आग्रह किया है। ICEA के मुताबिक घरेलू मांग और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए इन श्रेणियों में जीएसटी करेक्शन जरूरी है। यह मांग ऐसे समय में की गई है जब जीएसटी के टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव पर काम हो रहा है।

क्या कहा ICEA ने ICEA ने भारत सरकार से आग्रह किया कि एसी और टेलीविजन को आम आदमी की वस्तुओं के रूप में माना जाए। यह अब लक्जरी सामान नहीं हैं। ऐसे आइटम को उच्चतम जीएसटी स्लैब में रखना असंगत और प्रतिकूल है। एयर कंडीशनर को लेकर ICEA ने बताया कि भारत में इसकी पहुंच बमुश्किल 8% है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे कम है। इसके बावजूद एसी पर 28% जीएसटी लग रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 8-15% की दर से कहीं ज्यादा है। इससे एसी 8-10% महंगे हो जाते हैं, जिससे लोगों के लिए खरीदना मुश्किल हो जाता है। जीएसटी को 18% करने से घरेलू मांग बढ़ेगी और भारत वैश्विक निर्यात के लिए एक प्रतिस्पर्धी केंद्र के रूप में स्थापित होगा।

टेलीविजन की बात की जाए तो भारत ने 2024 में 1.21 करोड़ टीवी बेचे, जिनमें से 91% बिक्री स्मार्ट टीवी की रही। औसत घरेलू पसंद 43-50 इंच के टीवी की ओर बढ़ गई है, फिर भी इन साइज पर 28% जीएसटी लगता है। इससे पहले ICEA ने मोबाइल फोन एवं उसके कलपुर्जों को आवश्यक वस्तुओं के लिए आरक्षित पांच प्रतिशत जीएसटी स्लैब में रखने का अनुरोध किया था।