100 रुपये से कम का यह शेयर पहले ही दिन 170 रुपये के पार, निवेशक हुए मालामाल
मुख्य बातें
- आईसी इलेक्ट्रिकल्स कंपनी की शेयर बाजार में शानदार एंट्री हुई है
- IPO में कंपनी के शेयर का दाम 99 रुपये था
- कंपनी के शेयर बंपर फायदे के साथ लिस्ट हुए हैं और लिस्टिंग के ठीक बाद 174.30 रुपये पर पहुंच गए हैं
आईसी इलेक्ट्रिकल्स कंपनी की शेयर बाजार में धमाकेदार शुरुआत हुई है। 100 रुपये से कम का यह शेयर पहले ही दिन 170 रुपये के पार जा पहुंचा है। आईसी इलेक्ट्रिकल्स कंपनी के शेयर शुक्रवार को 67.68 पर्सेंट के फायदे के साथ 166 रुपये पर बाजार में लिस्ट हुए हैं। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 99 रुपये था। लिस्टिंग के ठीक बाद कंपनी के शेयर 5 पर्सेंट और उछलकर 174.30 रुपये पर जा पहुंचे हैं। आईसी इलेक्ट्रिकल्स कंपनी के आईपीओ का टोटल साइज 48 करोड़ रुपये तक का था। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 3 जुलाई को खुला था और यह 7 जुलाई तक ओपन रहा।
420 गुना सब्सक्राइब हुआ था कंपनी का आईपीओ
आईसी इलेक्ट्रिकल्स कंपनी के आईपीओ (IC Electricals IPO) पर टोटल 420.09 गुना दांव लगा था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों या इंडीविजुअल इनवेस्टर की कैटेगरी में 372.51 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों या नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) का कोटा 764.38 गुना सब्सक्राइब हुआ। आईसी इलेक्ट्रिकल्स कंपनी के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 241.75 गुना दांव लगा। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक या इंडीविजुअल इनवेस्टर्स 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। कंपनी के आईपीओ की दो लॉट में 2400 शेयर थे।
क्या करती है आईसी इलेक्ट्रिकल्स?
आईसी इलेक्ट्रिकल्स कंपनी की शुरुआत साल 2005 में हुई है। कंपनी रेलवे एप्लीकेशंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करती है और इंडियन रेलवे को इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस उपलब्ध कराती है। आईसी इलेक्ट्रिकल्स कंपनी रेगुलेटर्स, बैटरी चार्जर्स, इमर्जेंसी लाइट्स, इनवर्टर्स, माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम्स और विजिलेंस कंट्रोल डिवाइसेज समेत इलेक्ट्रॉनिक प्रॉडक्ट्स की व्यापक रेंज ऑफर करती है। कंपनी अल्टरनेटर्स, ट्रैक्शन मोटर्स और कंट्रोलर्स के साथ परमानेंट मैग्नेट अल्टरनेटर्स समेत कई प्रमुख रेलवे कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। आईसी इलेक्ट्रिकल्स कंपनी लिमिटेड मुख्य रूप से बिजनेस-टू-गवर्नमेंट (B2G) मॉडल में ऑपरेट करती है, यह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे समेत कई मिनिस्ट्रीज को अपनी सर्विसेज उपलब्ध कराती है। 31 मार्च 2026 तक के डेटा के मुताबिक, कंपनी में 288 परमानेंट स्टाफ मेंबर्स हैं।
IPO से जुटाए गए पैसों का क्या करेगी कंपनी
आईसी इलेक्ट्रिकल्स कंपनी (IC Electricals Company), आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल से जुड़ी जरूरतों की फंडिंग और जनरल कॉरपोरेट पर्पज में करेगी। कंपनी के प्रमोटर्स सुनील कुमार वर्मा, रेणु वर्मा, SHBD LLP और सेफ सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैं। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 82.92 पर्सेंट थी, जो कि अब 60.94 पर्सेंट रह गई है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।