IBM के शेयर में 60 साल की सबसे बड़ी गिरावट, इंफोसिस से विप्रो तक पर बड़ा असर
मुख्य बातें
- इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉर्प (IBM) के शेयरों में लगभग 6 दशक यानी 60 सल की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई
- इस माहौल में US ट्रेडिंग के दौरान भारतीय IT कंपनियां इंफोसिस और विप्रो के ADRs में भारी गिरावट आई
IBM shares: आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉर्प (IBM) के शेयरों में हाहाकार मचा हुआ है और इसमें लगभग 6 दशक यानी 60 सल की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। दरअसल, कंपनी ने दूसरी तिमाही की बिक्री के जो आंकड़े जारी किए, वे उम्मीद से कम रहे। इस माहौल में US ट्रेडिंग के दौरान भारतीय IT कंपनियां इंफोसिस और विप्रो के ADRs में भारी गिरावट आई। इंफोसिस का ADR 7.91% गिरकर $11.5 पर आ गया जबकि विप्रो का 4.21% गिरकर $1.90 पर आ गया। मार्केट खुलने के बाद इंफोसिस का ADR 4.8% नीचे था जबकि विप्रो में लगभग 4% की गिरावट आई।
ADR क्या है?
एडीआर यानी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट एक ऐसा वित्तीय साधन है, जिसके जरिए किसी विदेशी कंपनी के शेयरों में अमेरिका के शेयर बाजार में निवेश किया जा सकता है। अमेरिकी बैंक, भारतीय कंपनियों को शेयरों के आधार पर ADR जारी करते हैं। इसके बाद, अमेरिकी निवेशक इन ADRs को NYSE या NASDAQ जैसे अमेरिकी एक्सचेंजों पर खरीद-बेच सकते हैं।
कैसे रहे IBM के बिक्री आंकड़े?
IBM ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि दूसरी तिमाही का शुरुआती रेवेन्यू 17.2 बिलियन डॉलर रहा। हालांकि, एनालिस्ट 17.9 बिलियन डॉलर का अनुमान लगाए हुए थे। इस लिहाज से आंकड़े थोड़े कमजोर हैं। आंकड़ों के मुताबिक IBM के इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन की बिक्री पर सबसे ज्यादा असर पड़ा, जिसमें 7% की गिरावट आई। कंपनी ने कहा कि वह अभी भी अपने हिसाब-किताब की समीक्षा कर रही है और अगले हफ्ते जारी होने वाले अंतिम नतीजे थोड़े अलग हो सकते हैं।
क्या कहा सीईओ ने?
IBM के CEO अरविंद कृष्णा ने कहा कि कंपनी को उम्मीद थी कि सप्लाई-चेन की दिक्कतों का असर नतीजों पर पड़ेगा लेकिन उन्होंने कहा कि कंपनी यह अंदाजा नहीं लगा पाई कि उसके ग्राहक कीमतों में और बढ़ोतरी से बचने के लिए IBM के प्रोडक्ट्स के बजाय सर्वर, स्टोरेज और मेमोरी खरीदने पर अधिक खर्च करने लगेंगे।
शेयर ने देखी 6 दशक की सबसे बड़ी गिरावट
इस आंकड़े के बाद IBM शेयर 26% तक गिरकर 215.67 डॉलर पर आ गए। यह 3 जनवरी 1968 के बाद से कंपनी का सबसे बड़ा इंट्राडे नुकसान था। IBM के नतीजे का असर दूसरी सॉफ्टवेयर कंपनियों पर भी पड़ा। Workday Inc. और ServiceNow Inc. के शेयर लगभग 6% गिर गए।
क्यों सुस्त हैं नतीजे?
दरअसल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को चलाने के लिए रूरी डेटा सेंटर्स के वैश्विक विस्तार के कारण सेमीकंडक्टर, खासकर मेमोरी चिप्स की भारी कमी हो गई है। सप्लाई में इस कमी ने कंपनियों की लागत बढ़ा दी है। ऐसे में कंपनियों को अपना खर्च सर्वर और चिप्स की ओर मोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे IBM के मेनफ्रेम और सॉफ्टवेयर जैसी दूसरी टेक्नोलॉजी के लिए कम पैसा बच रहा है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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