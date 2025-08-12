Hyundai Motor India Shares jumped 4 Percent Goldman Sachs given buy rating with 2600 rupee target हुंडई के शेयरों पर गोल्डमैन का दांव, शेयर खरीदने की सलाह, 2600 रुपये का दिया टारगेट, Business Hindi News - Hindustan
Hyundai Motor India Shares jumped 4 Percent Goldman Sachs given buy rating with 2600 rupee target

हुंडई के शेयरों पर गोल्डमैन का दांव, शेयर खरीदने की सलाह, 2600 रुपये का दिया टारगेट

गोल्डमैन सैक्स ने ऑटोमोबाइल कंपनी हुंडई मोटर इंडिया के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। विदेशी ब्रोकरेज हाउस ने हुंडई के शेयरों के लिए 2600 रुपये का टारगेट दिया है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 10:57 AM
हुंडई मोटर इंडिया के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। हुंडई मोटर इंडिया के शेयर मंगलवार को BSE में करीब 4 पर्सेंट के उछाल के साथ 2239.70 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 2265.05 रुपये है। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में से 3 में कंपनी के शेयरों में गिरावट देखने को मिली थी। अब ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने हुंडई मोटर इंडिया के शेयरों का कवरेज शुरू किया है। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक, ऑटोमोबाइल कंपनी के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है।

बाय रेटिंग के साथ 2600 रुपये का टारगेट
विदेशी ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन सैक्स ने हुंडई मोटर इंडिया के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज फर्म ने ऑटोमोबाइल कंपनी के शेयरों के लिए 2600 रुपये का टारगेट दिया है। यानी, सोमवार के क्लोजिंग लेवल से हुंडई मोटर के शेयरों में करीब 21 पर्सेंट का उछाल देखने को मिल सकता है। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि कंपनी वित्त वर्ष 27-28 के दौरान अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने के लिए अच्छी पोजिशन में है। ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक, कंपनी को अपने आगामी प्रॉडक्ट लॉन्चेज से काफी फायदा होगा। वित्त वर्ष 25 से 28 के बीच कंपनी के मार्केट शेयर में 120 बेसिस प्वाइंट (1.20 पर्सेंट) की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

पहली तिमाही में 1369 करोड़ रुपये का मुनाफा
हुंडई मोटर इंडिया को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 1369 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले ऑटोमोबाइल कंपनी का मुनाफा 8 पर्सेंट घटा है। पिछले साल की समान अवधि के दौरान कंपनी को 1489.6 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। कंपनी के रेवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिली है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 16,413 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 17,344 करोड़ रुपये था।

IPO में 1960 रुपये था शेयर का दाम
हुंडई मोटर इंडिया का आईपीओ दांव लगाने के लिए 15 अक्टूबर 2024 को खुला था और यह 17 अक्टूबर तक ओपन रहा। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 1960 रुपये था। हुंडई मोटर इंडिया का आईपीओ टोटल 2.37 गुना सब्सक्राइब हुआ था।

