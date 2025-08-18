Hyundai Motor India Shares hits New High biggest single day jump since listing नई ऊंचाई पर पहुंचे हुंडई के शेयर, लिस्टिंग के बाद एक दिन का सबसे बड़ा उछाल, Business Hindi News - Hindustan
नई ऊंचाई पर पहुंचे हुंडई के शेयर, लिस्टिंग के बाद एक दिन का सबसे बड़ा उछाल

हुंडई मोटर इंडिया के शेयर करीब 10% के उछाल के साथ 2460 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। अक्टूबर 2024 में लिस्टिंग के बाद से हुंडई मोटर के शेयरों में एक दिन में आया यह सबसे बड़ा उछाल है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 03:41 PM
पैसेंजर व्हीकल्स बनाने वाली दिग्गज कंपनी हुंडई मोटर इंडिया (Hyundai Motor India) के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। हुंडई मोटर इंडिया के शेयर सोमवार को BSE में करीब 10 पर्सेंट के उछाल के साथ 2460 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर अपने ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। अक्टूबर 2024 में लिस्टिंग के बाद से हुंडई मोटर इंडिया के शेयरों में एक दिन में आया यह सबसे बड़ा उछाल है। हुंडई मोटर इंडिया के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 1542.95 रुपये है।

शेयरों में तेजी की वजह
हुंडई मोटर इंडिया समेत ऑटो स्टॉक्स में सोमवार को अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। ऑटो स्टॉक्स में यह उछाल, उन रिपोर्ट्स के बाद आया है जिनमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ऑटोमोबाइल्स पर जीएसटी रेट्स को घटाकर 18 पर्सेंट कर सकती है। फिलहाल, 28 पर्सेंट के रेट पर जीएसटी लगता है। एनालिस्ट्स का मानना है कि जीएसटी रेट्स घटने से प्राइसेज कम हो सकते हैं और सेल्स में मजबूती लौट सकती है। पिछली कुछ तिमाही से ऑटोमोबाइल सेक्टर कमजोर अर्बन कंज्म्प्शन डिमांड की वजह से दबाव में है।

IPO में 1960 रुपये था शेयर का दाम
हुंडई मोटर इंडिया (Hyundai Motor India) का आईपीओ दांव लगाने के लिए 15 अक्टूबर 2024 को खुला था और यह 17 अक्टूबर तक ओपन रहा। आईपीओ में हुंडई मोटर इंडिया के शेयर का दाम 1960 रुपये था। पैसेंजर व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी के शेयर 22 अक्टूबर 2024 को बीएसई में 1931 रुपये पर लिस्ट हुए। लिस्टिंग वाले दिन ही कंपनी के शेयर लुढ़कर 1820.40 रुपये पर बंद हुए। पिछले 5 महीने में हुंडई मोटर इंडिया के शेयरों में 54 पर्सेंट से अधिक का उछाल देखने को मिला है। कंपनी के शेयर इस अवधि में 1580.15 रुपये से बढ़कर 2460 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले एक महीने में हुंडई मोटर इंडिया के शेयरों में करीब 17 पर्सेंट का उछाल आया है।

