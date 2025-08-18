नई ऊंचाई पर पहुंचे हुंडई के शेयर, लिस्टिंग के बाद एक दिन का सबसे बड़ा उछाल

हुंडई मोटर इंडिया के शेयर करीब 10% के उछाल के साथ 2460 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। अक्टूबर 2024 में लिस्टिंग के बाद से हुंडई मोटर के शेयरों में एक दिन में आया यह सबसे बड़ा उछाल है।

पैसेंजर व्हीकल्स बनाने वाली दिग्गज कंपनी हुंडई मोटर इंडिया (Hyundai Motor India) के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। हुंडई मोटर इंडिया के शेयर सोमवार को BSE में करीब 10 पर्सेंट के उछाल के साथ 2460 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर अपने ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। अक्टूबर 2024 में लिस्टिंग के बाद से हुंडई मोटर इंडिया के शेयरों में एक दिन में आया यह सबसे बड़ा उछाल है। हुंडई मोटर इंडिया के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 1542.95 रुपये है।

शेयरों में तेजी की वजह

हुंडई मोटर इंडिया समेत ऑटो स्टॉक्स में सोमवार को अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। ऑटो स्टॉक्स में यह उछाल, उन रिपोर्ट्स के बाद आया है जिनमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ऑटोमोबाइल्स पर जीएसटी रेट्स को घटाकर 18 पर्सेंट कर सकती है। फिलहाल, 28 पर्सेंट के रेट पर जीएसटी लगता है। एनालिस्ट्स का मानना है कि जीएसटी रेट्स घटने से प्राइसेज कम हो सकते हैं और सेल्स में मजबूती लौट सकती है। पिछली कुछ तिमाही से ऑटोमोबाइल सेक्टर कमजोर अर्बन कंज्म्प्शन डिमांड की वजह से दबाव में है।