ऑटो कंपनी का नेट प्रॉफिट 23% गिरा, कंपनी ने फिर भी किया 21 रुपये डिविडेंड का ऐलान
Hyundai Motor India Q4 Results: हुंडई मोटर इंडिया के नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर गिरावट देखने को मिली है। ऑटो कंपनी ने एक शेयर पर 21 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है।
Hyundai Motor India Q4 Results: हुंडई मोटर इंडिया ने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है। कंपनी के प्रॉफिट में सालाना आधार पर गिरावट दर्ज की गई है। मार्च तिमाही के नतीजों के साथ-साथ कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। बता दें, एक शेयर पर कंपनी ने 21 रुपये का डिविडेंड योग्य निवेशकों को देगी। बता दें, एक साल में इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 6.88 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।
बीएसई में आज शुक्रवार को हुंडई मोटर के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए है। कंपनी के शेयर 1838.35 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर ओपन हुए थे। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 1863.40 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। मार्केट के बंद होने के समय पर हुंडई मोटर इंडिया के शेयरों का भाव 1852.45 रुपये के स्तर पर थे।
कितना हुआ कंपनी को नेट प्रॉफिट (Hyundai Motor India Q4 Results 2026)
कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजारों को दी जानकारी में बताया है कि जनवरी से मार्च 2026 के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 1221 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1582 करोड़ रुपये रहा था। सालाना आधार पर हुंडई मोटर इंडिया का नेट प्रॉफिट 23 प्रतिशत गिरा है।
कंपनी का रेवन्यू (ऑपरेशंस) से 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद 18452 करोड़ रुपये रहा है। इसके पहले के वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में यह 17562 करोड़ रुपये रहा था। मार्च तिमाही के दौरान ऑटो कंपनी का EBITDA 1966 करोड़ रुपये रहा था। यह सालाना आधा पर 22 प्रतिशत गिरा है।
1 शेयर पर 21 रुपये का डिविडेंड (Hyundai Motor India Q4 Results dividend)
हुंडई मोटर इंडिया ने तिमाही नतीजों के साथ-साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी ने एक शेयर पर 21 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। हुंडई मोटर इंडिया ने अपने निवेशकों को पिछले साल भी डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 21 रुपये का डिविडेंड दिया था।
पूरे वित्त वर्ष के दौरान कैसा रहा प्रदर्शन? (Hyundai Motor India Q4 Results Share performance)
वित्त वर्ष 2026 के दौरान कंपनी का रेवन्यू 70763 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 2 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 2025 में हुंडई मोटर इंडिया का रेवन्यू 69193 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी का EBITDA मार्च तिमाही के दौरान 8598 करोड़ रुपये रहा है। यह सालाना आधार पर 4 प्रतिशत गिरा है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।