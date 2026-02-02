Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Hyundai motor india q3 profit rises aided by gst festive demand and revenue up share performence slow
Hyundai के मुनाफे में तगड़ा उछाल, कंपनी के पास 2030 तक का है प्लान

संक्षेप:

चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में दिग्गज कार कंपनी हुंडई मोटर इंडिया का मुनाफा 6.35 प्रतिशत बढ़कर 1234.4 करोड़ रुपये हो गया। तिमाही में हुंडई का राजस्व सालाना आधार पर बढ़कर 17,973.49 करोड़ रुपये हो गया।

Feb 02, 2026 05:37 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Hyundai Motor India Q3 result: दिग्गज कार कंपनी हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 6.35 प्रतिशत बढ़कर 1234.4 करोड़ रुपये हो गया। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी को 1,160.74 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। जीएसटी 2.0 और त्योहारी मांग के चलते बिक्री बढ़ने से मुनाफे में यह बढ़ोतरी हुई है।

राजस्व और खर्च

दिसंबर तिमाही में हुंडई का राजस्व सालाना आधार पर बढ़कर 17,973.49 करोड़ रुपये हो गया। दिसंबर 2024 तिमाही में यह 16,647.99 करोड़ रुपये था। दिसंबर तिमाही में कंपनी का कुल खर्च भी बढ़कर 16,551.11 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि में 15,329.73 करोड़ रुपये था। कंपनी ने कहा कि जीएसटी 2.0 और त्योहारी सीजन के अनुकूल माहौल से घरेलू मांग को समर्थन मिला। इस दौरान थोक बिक्री में पिछली तिमाही की तुलना में पांच प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

क्य कहा कंपनी के एमडी ने?

हुंडई मोटर इंडिया के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) तरुण गर्ग ने कहा- तीसरी तिमाही का प्रदर्शन हमारी मजबूती और वृद्धि की गुणवत्ता रणनीति के बेहतर क्रियान्वयन को दिखाता है। यह मात्रा, राजस्व और मुनाफे में स्वस्थ वृद्धि से स्पष्ट है।

क्या है कंपनी का प्लान?

कंपनी का प्लान वर्ष 2030 तक 45,000 करोड़ रुपये के निवेश से ईवी, हाइब्रिड और कनेक्टेड मोबिलिटी जैसे इनोवेशन को बढ़ावा देना है। बीते दिनों कंपनी के पहले भारतीय एमडी तरुण गर्ग ने इसके बारे में जानकारी दी थी। बता दें कि दक्षिण कोरियाई हुंडई समूह की भारतीय इकाई के 29 साल के इतिहास में पहली बार शीर्ष पर किसी भारतीय को नियुक्त किया गया है।

शेयर का परफॉर्मेंस

हुंडई मोटर इंडिया के शेयर की बात करें तो मामूली बढ़त के साथ 2196.50 रुपये पर बंद हुआ। वहीं, शेयर का ट्रेडिंग रेंज 2207-2183.40 रुपये के बीच रहा। सितंबर 2025 में शेयर 2,889.65 रुपये तक गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। अप्रैल 2025 में शेयर 1,542.95 रुपये के निचले स्तर पर आ गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।

