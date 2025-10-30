Hindustan Hindi News
14% बढ़ा हुंडई का मुनाफा, बिकवाली माहौल में शेयर पर टूट पड़े निवेशक

संक्षेप: इस तिमाही में ऑटो कंपनी- हुंडई मोटर इंडिया का नेट प्रॉफिट 14.3 प्रतिशत बढ़कर 1,572.26 करोड़ रुपये हो गया। इस खबर के बीच कंपनी के शेयर गुरुवार को डिमांड में थे। हुंडई के शेयर 2.40% बढ़कर 2413.45 रुपये पर बंद हुए।

Thu, 30 Oct 2025 04:57 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Hyundai motor india q2 result: ऑटो कंपनी- हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 14.3 प्रतिशत बढ़कर 1,572.26 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी का पिछले साल की समान तिमाही में मुनाफा 1,375.47 करोड़ रुपये रहा था। इस खबर के बीच कंपनी के शेयर गुरुवार को डिमांड में थे। सप्ताह के चौथे दिन बाजार में बिकवाली थी लेकिन हुंडई के शेयर 2.40% बढ़कर 2413.45 रुपये पर बंद हुए। ट्रेडिंग के दौरान शेयर की कीमत 2425 रुपये तक गई थी।

आय और व्यय

जुलाई-सितंबर तिमाही में कंपनी की परिचालन आय 17,460.82 करोड़ रुपये रही जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 17,260.38 करोड़ रुपये थी। इस दौरान कंपनी का कुल व्यय भी सालाना आधार पर बढ़कर 15,566.07 करोड़ रुपये हो गया जो एक साल पहले 15,602.79 करोड़ रुपये था।

एबिटा मार्जिन में उछाल

हुंडई मोटर इंडिया का एबिटा मार्जिन साल-दर-साल 113 आधार अंकों की वृद्धि के साथ 13.9% हो गया। कंपनी ने कहा कि उसने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में त्योहारी मांग, नीतिगत अनुकूल परिस्थितियों और एसयूवी व ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत रुझान के कारण शानदार प्रदर्शन किया। वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में, घरेलू बिक्री तिमाही-दर-तिमाही 5.5% बढ़ी। यह बिक्री जीएसटी 2.0 सुधारों और उत्साहपूर्ण त्योहारी सीजन के कारण हुई।

हुंडई का प्लान

दक्षिण कोरिया की कार कंपनी हुंडई के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) जोस मुनोज ने हाल ही में बताया कि कंपनी की भारतीय इकाई वित्त वर्ष 2029-30 तक 45,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। कंपनी का लक्ष्य भारत को वैश्विक स्तर पर अपना दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र बनाना है। कंपनी की इकाई हुंडई मोटर वित्त वर्ष 2029-30 तक 26 वाहन पेश करने की योजना बना रही है जिसमें सात एकदम नए वाहन शामिल हैं। यह 2027 तक भारतीय बाजार के लिए स्थानीय रूप से तैयार, विकसित और विनिर्मित एक इलेक्ट्रिक एसयूवी भी पेश करेगी।

