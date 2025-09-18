हुंडई ने कर्मचारियों को दिया इंडस्ट्री बेस्ट ऑफर, शेयर ने तोड़ा रिकॉर्ड

Hyundai Sahre Price: हुंडई के शेयरों में लगातार दूसरे सत्र में उछाल दर्ज की गई। यह उछाल कंपनी द्वारा कर्मचारी संघ के साथ तीन साल की वेज समझौते को पूरा करने के बाद आया है। इस समझौते में कर्मचारियों को हर महीने 31,000 रुपये की उद्योग में अब तक की सबसे बेहतर सैलरी इंक्रीमेंट मिलेगी।

हुंडई मोटर इंडिया के शेयर गुरुवार को एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। शेयरों की कीमतें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर 2.3% बढ़कर 2,711.10 रुपये पर पहुंच गईं और यह लगातार दूसरे सत्र में बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह उछाल कंपनी द्वारा कर्मचारी संघ के साथ तीन साल की वेज समझौते को पूरा करने के बाद आया है। इस समझौते में कर्मचारियों को हर महीने 31,000 रुपये की 'उद्योग में अब तक की सबसे बेहतर' सैलरी इंक्रीमेंट मिलेगी।

ऑटोमेकर के शेयर पिछले छह महीनों में 70% चढ़े हैं, पिछले एक महीने में 11% की बढ़ोतरी हुई है और वर्ष 2025 में अब तक 50% का उछाल आया है।

हुंडई मोटर इंडिया बाजार को क्या बताया हुंडई मोटर इंडिया ने एक फाइलिंग में कहा कि उसने अप्रैल 2024 से मार्च 2027 की अवधि के लिए यूनाइटेड यूनियन ऑफ हुंडई एम्प्लॉयज (UUHE) के साथ एक "पारस्परिक रूप से फायदेमंद वेज पैक्ट" पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह सैलरी इंक्रीमेंट तीन साल में अलग-अलग चरणों में दी जाएगी। पहले साल 55%, दूसरे साल 25% और तीसरे साल 20% की बढ़ोतरी होगी। कंपनी ने बुधवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में यह भी कहा कि इस समझौते में "हेल्थ कवरेज और अपग्रेडेड वेलनेस कार्यक्रम" भी शामिल हैं।

ET की खबर के मुताबिक हुंडई मोटर इंडिया के फंक्शन हेड पीपल स्ट्रैटेजी, योंगम्योंग पार्क ने कहा कि यह समझौता आपसी विश्वास, सम्मान और रचनात्मक बातचीत पर बना है और यह कर्मचारियों की भलाई और संगठन की दीर्घकालिक वृद्धि को प्राथमिकता देने वाली कार्य संस्कृति को दर्शाता है।