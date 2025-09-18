hyundai gives industry best offer to employees shares break record हुंडई ने कर्मचारियों को दिया इंडस्ट्री बेस्ट ऑफर, शेयर ने तोड़ा रिकॉर्ड, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़hyundai gives industry best offer to employees shares break record

हुंडई ने कर्मचारियों को दिया इंडस्ट्री बेस्ट ऑफर, शेयर ने तोड़ा रिकॉर्ड

Hyundai Sahre Price: हुंडई के शेयरों में लगातार दूसरे सत्र में उछाल दर्ज की गई। यह उछाल कंपनी द्वारा कर्मचारी संघ के साथ तीन साल की वेज समझौते को पूरा करने के बाद आया है। इस समझौते में कर्मचारियों को हर महीने 31,000 रुपये की उद्योग में अब तक की सबसे बेहतर सैलरी इंक्रीमेंट मिलेगी।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 01:44 PM
share Share
Follow Us on
हुंडई ने कर्मचारियों को दिया इंडस्ट्री बेस्ट ऑफर, शेयर ने तोड़ा रिकॉर्ड

हुंडई मोटर इंडिया के शेयर गुरुवार को एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। शेयरों की कीमतें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर 2.3% बढ़कर 2,711.10 रुपये पर पहुंच गईं और यह लगातार दूसरे सत्र में बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह उछाल कंपनी द्वारा कर्मचारी संघ के साथ तीन साल की वेज समझौते को पूरा करने के बाद आया है। इस समझौते में कर्मचारियों को हर महीने 31,000 रुपये की 'उद्योग में अब तक की सबसे बेहतर' सैलरी इंक्रीमेंट मिलेगी।

ऑटोमेकर के शेयर पिछले छह महीनों में 70% चढ़े हैं, पिछले एक महीने में 11% की बढ़ोतरी हुई है और वर्ष 2025 में अब तक 50% का उछाल आया है।

हुंडई मोटर इंडिया बाजार को क्या बताया

हुंडई मोटर इंडिया ने एक फाइलिंग में कहा कि उसने अप्रैल 2024 से मार्च 2027 की अवधि के लिए यूनाइटेड यूनियन ऑफ हुंडई एम्प्लॉयज (UUHE) के साथ एक "पारस्परिक रूप से फायदेमंद वेज पैक्ट" पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह सैलरी इंक्रीमेंट तीन साल में अलग-अलग चरणों में दी जाएगी। पहले साल 55%, दूसरे साल 25% और तीसरे साल 20% की बढ़ोतरी होगी। कंपनी ने बुधवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में यह भी कहा कि इस समझौते में "हेल्थ कवरेज और अपग्रेडेड वेलनेस कार्यक्रम" भी शामिल हैं।

ET की खबर के मुताबिक हुंडई मोटर इंडिया के फंक्शन हेड पीपल स्ट्रैटेजी, योंगम्योंग पार्क ने कहा कि यह समझौता आपसी विश्वास, सम्मान और रचनात्मक बातचीत पर बना है और यह कर्मचारियों की भलाई और संगठन की दीर्घकालिक वृद्धि को प्राथमिकता देने वाली कार्य संस्कृति को दर्शाता है।

कर्मचारी संघ का प्रतिनिधित्व

UUHE, जिसे 2011 में पंजीकृत किया गया था, हुंडई मोटर इंडिया के कर्मचारियों का आधिकारिक प्रतिनिधि निकाय है। 31 अगस्त तक, इसके 1,981 सदस्य थे, जो कंपनी के 90% टेक्नीशियनों और कामगारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हुंडई ने इस संशोधित पैकेज को ऑटोमोटिव उद्योग में "एक नया मानक स्थापित करने वाला" बताया है।

Hyundai Business Latest News Stock Market Update
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।