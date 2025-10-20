Hindustan Hindi News
रूस के साथ हाइड्रोजन डील ने इस शेयर के निवेशकों को कराई हैप्पी दिवाली की फील

रूस के साथ हाइड्रोजन डील ने इस शेयर के निवेशकों को कराई हैप्पी दिवाली की फील

संक्षेप: टाइगर लॉजिस्टिक्स के शेयर की कीमत में 8% से अधिक की बढ़ोतरी हुई।

Mon, 20 Oct 2025 03:29 PMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
टाइगर लॉजिस्टिक्स के शेयर की कीमत में 8% से अधिक की बढ़ोतरी हुई। यह उछाल दिवाली को लेकर बाजार में पैदा हुई सकारात्मक भावना और खरीदारी के रिकॉर्ड स्तर की वजह से आया, जिससे भारतीय शेयर बाजारों में भी तेजी का माहौल रहा। शेयरों में आया यह उछाल निवेशकों के दिवाली गिफ्ट साबित हो रहा है। अक्टूबर के शुरुआत में, टाइगर लॉजिस्टिक्स ने एक रूसी कंपनी एच2 इन्वेस्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। यह कंपनी हाइड्रोजन तकनीक में काम करती है। इस साझेदारी का लक्ष्य भारत में तरल हाइड्रोजन के परिवहन और भंडारण की व्यवस्था को विकसित करना है।

पहली ऐसी साझेदारी

यह किसी भारतीय लॉजिस्टिक्स कंपनी और एक वैश्विक हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी फर्म के बीच पहली ऐसी साझेदारी है। इसके तहत, टाइगर लॉजिस्टिक्स और एच2 इन्वेस्ट भारत में हाइड्रोजन की आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे। इसमें एच2 इन्वेस्ट की 'क्रायोसेफ' कंटेनर तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।

कंपनी का व्यवसाय

टाइगर लॉजिस्टिक्स एक वैश्विक लॉजिस्टिक्स कंपनी है, जो रक्षा और प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक्स, परिवहन, कस्टम क्लीयरेंस और एयर व ओशन कार्गो (माल ढुलाई) की सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी ने 2023 में 'फ्रेटजार' नाम का अपना एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया, जो SME और MSME के लिए फ्रेट बुकिंग को आसान और सस्ता बनाता है।

आज का शेयर भाव

आज टाइगर लॉजिस्टिक्स का शेयर भाव BSE पर 44.47 रुपये प्रति शेयर के स्तर पर खुला। दिन भर में यह 46.60 रुपये के उच्च स्तर और 44 रुपये के निचले स्तर पर कारोबार करता रहा।

विशेषज्ञ की चेतावनी: टाइगर लॉजिस्टिक्स के शेयर में गिरावट का खतरा

लक्ष्मीश्री की रिसर्च हेड अंशुल जैन के मुताबिक, टाइगर लॉजिस्टिक्स का शेयर भाव एक 'कप एंड हैंडल' पैटर्न (तकनीकी चार्ट पैटर्न) से नीचे गिरने के कगार पर है, जो कमजोरी का संकेत देता है। अगर शेयर 39 रुपये के स्तर से नीचे बंद होता है, तो यह गिरावट पक्की मानी जाएगी और कीमत 31.99 रुपये तक गिर सकती है। हाल की बढ़त एक छोटी वापसी लगती है और बड़े संदर्भ में शेयर का रुख नकारात्मक ही बना हुआ है, जब तक कि मजबूत खरीदारी के साथ यह महत्वपूर्ण स्तरों को फिर से नहीं पार नहीं कर लेता।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
