Hurun India Rich List 2025: शाहरुख खान से ज्यादा अमीर हैं PhysicsWallah के अलख पाण्डेय, नेट वर्थ में 223% का इजाफा
Hurun India Rich List 2025 Alakh Pandey net worth more than Shahrukh Khan

Hurun India Rich List 2025: शाहरुख खान से ज्यादा अमीर हैं PhysicsWallah के अलख पाण्डेय, नेट वर्थ में 223% का इजाफा

PhysicsWallah का फाउंडर अलख पाण्डेय (Alakh Pandey) ने नेट वर्थ के मामले में बॉलीवुड के दिग्गज स्टार शाहरुख खान (ShahRukh Khan) को पछाड़ दिया है। अलख पाण्डेय की नेट वर्थ में 223 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। 

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 08:40 AM
Hurun India Rich List 2025: शाहरुख खान से ज्यादा अमीर हैं PhysicsWallah के अलख पाण्डेय, नेट वर्थ में 223% का इजाफा

PhysicsWallah का फाउंडर अलख पाण्डेय (Alakh Pandey) ने नेट वर्थ के मामले में बॉलीवुड के दिग्गज स्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) को पछाड़ दिया है। अलख पाण्डेय की नेट वर्थ में 223 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। इस उछाल के बाद अलख पाण्डेय की नेट वर्थ 14510 करोड़ रुपये हो गई। वहीं, शाहरुख की नेट वर्थ इस साल 12490 करोड़ रुपये हो गई है। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 (Hurun India Rich List 2025) में जगह बनाने में सफल रहे अलख पाण्डेय की चर्चा में इस समय खूब हो रही है।

तेजी के साथ विस्तार कर रही PhysicsWallah कंपनी

PhysicsWallah ने तेजी के साथ विस्तार किया है। वहीं, कंपनी की वित्तीय स्थिति भी और बेहतर हुई है। PhysicsWallah का नेट लॉस वित्त वर्ष 2025 में घटकर 243 करोड़ रुपये रहा गया है। एक साल पहले यह 1131 करोड़ रुपये था। वहीं, रेवन्यू 1940 करोड़ रुपये से बढ़कर 2886 करोड़ रुपये हो गया है।

शाहरुख खान की नेट वर्थ 71% बढ़ी

यह पहली बार है जब शाहरुख खान बिलेनियर क्लब का हिस्सा बने हैं। 2024 की तुलना में उनकी नेट वर्थ में 71 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। शाहरुख खान की नेट वर्थ में इजाफा होने के सबसे बड़ी वजह रेड चिली एंटरटेनमेंट है। इस कंपनी में उनकी पत्नी गौरी खान भी हिस्सेदार हैं। रेड चिली ने वित्त वर्ष 2023 में 85 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट बनाया था। इसके अलावा उनकी फिल्म जवान ने घरेलू स्तर पर 640.25 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड स्तर पर 1160 करोड़ रुपये रहा है।

आईपीओ की तैयारी में PhysicsWallah

PhysicsWallah ने सेबी के पास आईपीओ के लिए आवेदन किया है। कंपनी के आईपीओ का साइज 3820 करोड़ रुपये हो सकता है। इसमें 720 करोड़ रुपये का ऑफर फार सेल शामिल होगा। रिपोर्ट के अनुसार अलख पाण्डेय और प्रतीक महेश्वरी 360 करोड़ रुपये के शेयर आईपीओ के जरिए बेच सकते हैं।

