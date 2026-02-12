HUL के Q3 नतीजे: आइसक्रीम कारोबार के डीमर्जर से मुनाफे में 120% का उछाल

संक्षेप: HUL Q3 results: पैकेज्ड कंज्यूमर गुड्स कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) ने गुरुवार, 12 फरवरी को तीसरी तिमाही के नतीजे पेश किए। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 120% बढ़कर 6,603 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 2,989 करोड़ रुपये था।

पैकेज्ड कंज्यूमर गुड्स कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) ने गुरुवार, 12 फरवरी को तीसरी तिमाही के नतीजे पेश किए। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 120% बढ़कर 6,603 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 2,989 करोड़ रुपये था। मुनाफे में यह शानदार बढ़त मुख्य रूप से 4,611 करोड़ रुपये के असाधारण लाभ की वजह से आई है। यह फायदा कंपनी के आइसक्रीम कारोबार के डीमर्जर से हुआ है।

कोर बिजनेस का प्रदर्शन और EBITDA हालांकि, अगर इस असाधारण लाभ को हटा दें, तो कंपनी का कोर PAT घटकर 2,118 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में 3,027 करोड़ रुपये था। कंसोलिडेटेड कुल आय में सालाना आधार पर 5% की बढ़ोतरी हुई और यह 16,580 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। EBITDA मामूली रूप से 3% बढ़कर 3,788 करोड़ रुपये हो गया, लेकिन EBITDA मार्जिन 70 बेसिस प्वाइंट्स गिरकर 23.3% पर आ गया।

डीमर्जर और रणनीतिक फैसले एचयूएल ने अपने आइसक्रीम कारोबार क्वालिटी वाल्स इंडिया लिमिटेड का डीमर्जर पूरा कर लिया है। अगले कुछ हफ्तों में इसका स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टिंग होने की उम्मीद है।कंपनी ने दो और अहम फैसले लिए हैं। पहला क्लीन-लेबल न्यूट्रिशन ब्रांड ओजीवा में पूरी हिस्सेदारी हासिल करना और दूसरा खराब प्रदर्शन कर रहे ज्वाइंट वेंचर न्यूट्रिशनलैब (वेलबीनिंग न्यूट्रिशन) से बाहर निकलना

सीईओ की राय एमडी और सीईओ प्रिया नायर ने कहा, "हमारा अंडरलाइनिंग बिजनेस मजबूत बना हुआ है। चुनौतीपूर्ण इनपुट कॉस्ट के बावजूद हमने 6% राजस्व वृद्धि हासिल की है। आइसक्रीम कारोबार का डीमर्जर वैल्यू अनलॉक करने वाला बड़ा कदम है। ओजीवा में हिस्सेदारी बढ़ाना और न्यूट्रिशनलैब से बाहर निकलना हमारे डिसिप्लिन्ड कैपिटल अलोकेशन को दिखाता है।"

सेगमेंट के हिसाब से प्रदर्शन Q3 FY26 में ऑपरेशंस से राजस्व 6% बढ़कर 16,441 करोड़ रुपये रहा।

होम केयर: 3% बढ़त के साथ 5,887 करोड़ (सबसे बड़ा सेगमेंट)

ब्यूटी एंड वेलबीइंग: 11% की मजबूत बढ़त, राजस्व 3,930 करोड़

पर्सनल केयर: मामूली 1% बढ़त, राजस्व 2,370 करोड़

फूड्स: 6% बढ़त, राजस्व 3,689 करोड़

अन्य कारोबार: 6% बढ़त, राजस्व 565 करोड़

शेयर बाजार में मिलाजुला असर नतीजे आने के तुरंत बाद एचयूएल के शेयर BSE पर 0.9% गिरकर 2,440.80 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। वहीं बेंचमार्क सेंसेक्स 0.37% या 309 अंक नीचे 83,924.93 पर था।ब्लूमबर्ग के विश्लेषकों का अनुमान था कि एचयूएल का कंसोलिडेटेड राजस्व 16,156 करोड़ और नेट प्रॉफिट 2,597 करोड़ रुपये रहेगा।