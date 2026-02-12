Hindustan Hindi News
HUL के Q3 नतीजे: आइसक्रीम कारोबार के डीमर्जर से मुनाफे में 120% का उछाल

संक्षेप:

HUL Q3 results: पैकेज्ड कंज्यूमर गुड्स कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) ने गुरुवार, 12 फरवरी को तीसरी तिमाही के नतीजे पेश किए। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 120% बढ़कर 6,603 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 2,989 करोड़ रुपये था।

Feb 12, 2026 11:42 am IST
पैकेज्ड कंज्यूमर गुड्स कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) ने गुरुवार, 12 फरवरी को तीसरी तिमाही के नतीजे पेश किए। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 120% बढ़कर 6,603 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 2,989 करोड़ रुपये था। मुनाफे में यह शानदार बढ़त मुख्य रूप से 4,611 करोड़ रुपये के असाधारण लाभ की वजह से आई है। यह फायदा कंपनी के आइसक्रीम कारोबार के डीमर्जर से हुआ है।

कोर बिजनेस का प्रदर्शन और EBITDA

हालांकि, अगर इस असाधारण लाभ को हटा दें, तो कंपनी का कोर PAT घटकर 2,118 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में 3,027 करोड़ रुपये था। कंसोलिडेटेड कुल आय में सालाना आधार पर 5% की बढ़ोतरी हुई और यह 16,580 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। EBITDA मामूली रूप से 3% बढ़कर 3,788 करोड़ रुपये हो गया, लेकिन EBITDA मार्जिन 70 बेसिस प्वाइंट्स गिरकर 23.3% पर आ गया।

डीमर्जर और रणनीतिक फैसले

एचयूएल ने अपने आइसक्रीम कारोबार क्वालिटी वाल्स इंडिया लिमिटेड का डीमर्जर पूरा कर लिया है। अगले कुछ हफ्तों में इसका स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टिंग होने की उम्मीद है।कंपनी ने दो और अहम फैसले लिए हैं। पहला क्लीन-लेबल न्यूट्रिशन ब्रांड ओजीवा में पूरी हिस्सेदारी हासिल करना और दूसरा खराब प्रदर्शन कर रहे ज्वाइंट वेंचर न्यूट्रिशनलैब (वेलबीनिंग न्यूट्रिशन) से बाहर निकलना

सीईओ की राय

एमडी और सीईओ प्रिया नायर ने कहा, "हमारा अंडरलाइनिंग बिजनेस मजबूत बना हुआ है। चुनौतीपूर्ण इनपुट कॉस्ट के बावजूद हमने 6% राजस्व वृद्धि हासिल की है। आइसक्रीम कारोबार का डीमर्जर वैल्यू अनलॉक करने वाला बड़ा कदम है। ओजीवा में हिस्सेदारी बढ़ाना और न्यूट्रिशनलैब से बाहर निकलना हमारे डिसिप्लिन्ड कैपिटल अलोकेशन को दिखाता है।"

सेगमेंट के हिसाब से प्रदर्शन

Q3 FY26 में ऑपरेशंस से राजस्व 6% बढ़कर 16,441 करोड़ रुपये रहा।

होम केयर: 3% बढ़त के साथ 5,887 करोड़ (सबसे बड़ा सेगमेंट)

ब्यूटी एंड वेलबीइंग: 11% की मजबूत बढ़त, राजस्व 3,930 करोड़

पर्सनल केयर: मामूली 1% बढ़त, राजस्व 2,370 करोड़

फूड्स: 6% बढ़त, राजस्व 3,689 करोड़

अन्य कारोबार: 6% बढ़त, राजस्व 565 करोड़

शेयर बाजार में मिलाजुला असर

नतीजे आने के तुरंत बाद एचयूएल के शेयर BSE पर 0.9% गिरकर 2,440.80 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। वहीं बेंचमार्क सेंसेक्स 0.37% या 309 अंक नीचे 83,924.93 पर था।ब्लूमबर्ग के विश्लेषकों का अनुमान था कि एचयूएल का कंसोलिडेटेड राजस्व 16,156 करोड़ और नेट प्रॉफिट 2,597 करोड़ रुपये रहेगा।

नौ महीने का हाल

दिसंबर 2025 तक नौ महीने के आंकड़ों पर नजर डालें तो राजस्व 4% बढ़कर 48,117 करोड़ रुपये रहा। लेकिन ऑपरेशंस से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6% घटकर 7,650 करोड़ रुपये रह गया। हालांकि, असाधारण लाभ को शामिल करने के बाद रिपोर्टेड PAT 47% उछलकर 12,048 करोड़ रुपये हो गया।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

