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HUL के नतीजों ने दिया बड़ा झटका! मुनाफा घटा, करीब 5% तक लुढ़क गए शेयर

By Sarveshwar Pathak
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुख्य बातें

  • HUL (Hindustan Unilever) ने जून 2026 तिमाही में ₹2,631 करोड़ का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया, जो पिछले साल की तुलना में 4% कम रहा
  • हालांकि, कंपनी की बिक्री 10% बढ़कर ₹16,514 करोड़ पहुंच गई
  • बढ़ती कच्चे माल की कीमतों और लागत के दबाव से मार्जिन प्रभावित हुआ
Hindustan Unilever
जून 2026 तिमाही में ₹2,631 करोड़ रहा HUL का शुद्ध मुनाफा।

देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनियों में शामिल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की पहली तिमाही (Q1 FY27) के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी की बिक्री में अच्छी बढ़त देखने को मिली, लेकिन बढ़ती कच्चे माल की कीमतों और खर्चों की वजह से मुनाफे पर दबाव रहा। नतीजों के बाद शेयर बाजार में भी निवेशकों की प्रतिक्रिया देखने को मिली और कंपनी का शेयर 3% से ज्यादा टूट गया। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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अप्रैल-जून 2026 तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन

HUL ने बताया कि अप्रैल-जून 2026 तिमाही में उसका स्टैंडअलोन शुद्ध मुनाफा 4% घटकर ₹2,631 करोड़ रह गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में कंपनी ने ₹2,732 करोड़ का मुनाफा कमाया था। हालांकि, कंपनी की उत्पादों की कुल बिक्री 10% बढ़कर ₹16,514 करोड़ पहुंच गई, जो एक साल पहले ₹15,003 करोड़ थी। इसके पीछे कंपनी के उत्पादों की मजबूत मांग और वॉल्यूम ग्रोथ रही।

कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव

कंपनी का कहना है कि कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव अभी भी बना हुआ है। खासकर मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और वैश्विक स्तर पर बढ़ती महंगाई के कारण लागत बढ़ी है, जिसका असर कंपनी के मार्जिन पर पड़ा। HUL का कोर ऑपरेटिंग मार्जिन 22.8% रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 40 बेसिस प्वाइंट कम है।

अगर एकमुश्त खर्चों को अलग कर दिया जाए तो तस्वीर थोड़ी बेहतर नजर आती है। कंपनी ने इस तिमाही में ₹115 करोड़ का रिस्ट्रक्चरिंग खर्च और ₹5 करोड़ का अधिग्रहण एवं अन्य खर्च दर्ज किया। इन्हें हटाने पर कंपनी का मुनाफा 9% बढ़कर ₹3,623 करोड़ रहा।

कंसोलिडेटेड आधार पर कंपनी का शुद्ध मुनाफा 3% घटकर ₹2,673 करोड़ रहा, जबकि कुल राजस्व 10.3% बढ़कर ₹17,149 करोड़ पहुंच गया। कंपनी के अनुसार यह पिछले 13 तिमाहियों का सबसे अधिक टर्नओवर है।

HUL की CEO और MD प्रिया नायर ने कहा कि वैश्विक भू-राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। कंपनी अपने ब्रांड्स, नए प्रोडक्ट्स, बाजार विस्तार और वितरण नेटवर्क को मजबूत करने पर लगातार निवेश कर रही है। उनका कहना है कि कंपनी का फोकस आगे भी वॉल्यूम आधारित ग्रोथ पर रहेगा।

होम केयर सबसे मजबूत सेगमेंट

अगर अलग-अलग बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो होम केयर सबसे मजबूत प्रदर्शन करने वाला सेक्टर रहा। इस सेगमेंट की बिक्री 13% बढ़कर ₹6,560 करोड़ पहुंच गई। फैब्रिक वॉश और घरेलू सफाई उत्पादों की डिमांड में अच्छी तेजी देखने को मिली।

ब्यूटी एंड वेलबीइंग सेगमेंट

ब्यूटी एंड वेलबीइंग सेगमेंट ने भी शानदार प्रदर्शन किया। इसकी बिक्री ₹3,721 करोड़ रही। हेयर केयर प्रोडक्ट्स, खासकर प्रीमियम सेगमेंट में दो अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं कंपनी के स्किनकेयर ब्रांड Minimalist ने भी डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज की। हालांकि, OZiva ब्रांड का प्रदर्शन थोड़ा कमजोर रहा, क्योंकि कंपनी उसमें पूर्ण अधिग्रहण के बाद बिजनेस ट्रांजिशन से गुजर रही है।

पर्सनल केयर सेगमेंट की बिक्री

पर्सनल केयर सेगमेंट की बिक्री 3.3% बढ़कर ₹2,624 करोड़ रही। कंपनी ने बताया कि लगातार दूसरे साल पाम ऑयल की महंगाई इस कारोबार पर दबाव बना रही है।

फूड्स बिजनेस की बिक्री

वहीं, फूड्स बिजनेस की बिक्री ₹3,480 करोड़ रही। इस दौरान चाय कारोबार में हल्की बढ़त दर्ज हुई, जबकि Bru Gold और रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) कॉफी की बिक्री में दो अंकों की मजबूत वृद्धि देखने को मिली।

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HUL के शेयर में गिरावट

नतीजों के बाद शेयर बाजार में निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया। सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे HUL (HINDUNILVR) का शेयर NSE पर 4.60% गिरकर 2,074.50 पर कारोबार करता दिखा। निवेशकों की नजर अब इस बात पर रहेगी कि आने वाली तिमाहियों में कंपनी बढ़ती लागत पर कितना कंट्रोल रख पाती है और अपने मुनाफे की रफ्तार को दोबारा तेज कर पाती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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