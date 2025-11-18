Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़HUL ice cream unit demerger to take effect on Dec 1 record date announced
अपने कारोबार को अलग कर रही यह दिग्गज कंपनी, निवेशकों को मिलेंगे 1 पर 1 शेयर, रिकॉर्ड डेट तय

यह घोषणा उस समय आई है जब HUL को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त हो गई है। इस आदेश में HUL और KWIL के बीच प्रस्तावित स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को मंजूरी दी गई थी।

Tue, 18 Nov 2025 08:35 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
HUL Share: हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) ने अपनी आइसक्रीम बिजनेस की स्पिन-ऑफ प्रक्रिया के तहत क्वालिटी वॉल्स (इंडिया) लिमिटेड KWIL के शेयर प्राप्त करने के पात्र शेयरधारकों के निर्धारण के लिए 5 दिसंबर 2025 को रिकॉर्ड डेट घोषित किया है। बता दें कि कंपनी के शेयर में आज मंगलवार को मामूली गिरावट थी और यह 2,404.10 रुपये पर आ गया था। अब आने वाले दिनों में यह शेयर फोकस में रह सकता है।

NCLT की मंजूरी के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ी

यह घोषणा उस समय आई है जब HUL को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त हो गई है। इस आदेश में HUL और KWIL के बीच प्रस्तावित स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को मंजूरी दी गई थी। HUL के बोर्ड ने बताया कि स्कीम के क्लॉज 20 के तहत आवश्यक सभी शर्तें (जिनमें NCLT के आदेश को कॉर्पोरेट मामलों के रजिस्ट्रार (RoC) के साथ दाखिल करना शामिल है) अब पूरी हो चुकी हैं। NCLT ने 30 अक्टूबर 2025 को इस डिमर्जर स्कीम को मंजूरी दी थी, जिसके बाद 6 नवंबर 2025 को संशोधित आदेश जारी किया गया।

यूनिलीवर के वैश्विक पुनर्गठन के अनुरूप कदम

HUL का यह कदम उसकी मूल कंपनी यूनिलीवर पीएलसी के उस वैश्विक निर्णय के अनुरूप है, जिसमें उसने अपने आइसक्रीम व्यवसाय को स्वतंत्र इकाई के रूप में अलग करने की रणनीति अपनाई है। HUL के बोर्ड ने 22 जनवरी 2025 को इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कहा था कि आइसक्रीम व्यवसाय का संचालन एक अलग बिजनेस मॉडल, सप्लाई चेन और पूंजीगत संरचना के साथ होता है। इसलिए इसे एक स्वतंत्र कंपनी के रूप में चलाना अधिक उपयुक्त है।

शेयरधारकों को 1:1 के अनुपात में मिलेंगे KWIL के शेयर

मंजूर किए गए स्कीम के तहत, हर पूर्ण रूप से चुकता HUL शेयर पर शेयरधारकों को KWIL का ₹1 अंकित मूल्य वाला एक इक्विटी शेयर मिलेगा। यानी शेयर आवंटन का अनुपात 1:1 रखा गया है। NCLT ने अपने आदेश में कहा कि आइसक्रीम कारोबार को अलग करने से HUL और नई इकाई दोनों को अपनी रणनीति पर अधिक फोकस करने, पूंजी का प्रभावी इस्तेमाल करने और दीर्घकालिक शेयरधारक मूल्य बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस डिमर्जर के बाद एक अलग सूचीबद्ध आइसक्रीम कंपनी का गठन होगा, जिसमें क्वालिटी वॉल्स, कॉर्नेटो और मैग्नम जैसे ब्रांड शामिल होंगे। यह नई कंपनी अपनी स्वतंत्र प्रबंधन टीम और विकास रणनीति के साथ काम करेगी। इस संदर्भ में, HUL ने अपनी नवीनतम घोषणा में यह भी बताया कि डिमर्जर 1 दिसंबर 2025 से प्रभावी माना जाएगा।

