HUL आइसक्रीम डिमर्जर की डेट आई करीब, 7% टूटे शेयर, क्या कह रहे एक्सपर्ट्स

HUL Share Price: हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) के शेयरों में शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025 को बीएसई पर 7% की गिरावट देखी गई और ये 2,289 रुपये के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गए। यह गिरावट कंपनी की आइसक्रीम बिजनेस को अलग करने की वजह से आई।

Dec 05, 2025 11:38 am IST
हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) के शेयरों में शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025 को बीएसई पर 7% की गिरावट देखी गई और ये 2,289 रुपये के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गए। यह गिरावट कंपनी की आइसक्रीम बिजनेस को एक नई इकाई 'क्वालिटी वॉल्स (इंडिया) लिमिटेड' में अलग करने की 'रिकॉर्ड डेट' के नजदीक आने के कारण हुई। हालांकि, कुछ मिनटों के ट्रेडिंग के बाद, शेयर ने अपने निचले स्तर से पलटाव किया और सुबह लगभग 10:40 बजे केवल 1.9% की गिरावट के साथ 2,378.55 रुपये पर कारोबार कर रहे थे।

डिमर्जर की योजना

यह डिमर्जर 1 दिसंबर 2025 से प्रभावी होगी। HUL ने पहली बार इस योजना की घोषणा जनवरी 2025 में की थी और बाद में मई 2025 में बीएसई और एनएसई से मंजूरी हासिल की। यह कदम तेजी से बढ़ने वाले आइसक्रीम सेगमेंट को अपने मुख्य FMCG (फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स) व्यवसाय से अलग करके अतिरिक्त मूल्य उजागर करने की HUL की रणनीतिक पहल का हिस्सा है।

नई इकाई का स्वरूप

मंजूर ढांचे के तहत, 'द मैग्नम आइस क्रीम कंपनी' स्पिन-ऑफ के बाद यूनिलीवर ग्रुप से क्वालिटी वॉल्स में 61.9% हिस्सेदारी खरीदेगी। आइसक्रीम व्यवसाय में कॉर्नेटो, मैग्नम, फीस्ट और क्रीमी डिलाइट जैसे कई प्रसिद्ध ब्रांड शामिल हैं और यह भारत के सबसे बड़े कोल्ड-चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर में से एक द्वारा समर्थित है।

ब्रोकरेज फर्म का अनुमान

ब्रोकरेज फर्म नुवामा इक्विटीज को उम्मीद है कि क्वालिटी वॉल्स फरवरी 2026 में लिस्ट होगी और संभवतः भारत की पहली प्योर-प्ले लिस्टेड आइसक्रीम कंपनी बन जाएगी। उसका अनुमान है कि इसके शेयर का मूल्य 50-55 रुपये प्रति शेयर हो सकता है, जो लगभग 5 गुना EV/सेल्स मल्टीपल को दर्शाता है।

हालांकि यह HUL के 9 गुना मल्टीपल से कम है, लेकिन नुवामा का कहना है कि यह आइसक्रीम श्रेणी के मौसमी स्वभाव के अनुरूप है। इस सेगमेंट को जीएसटी में भारी कटौती (18% से घटकर 5% हुआ) का भी फायदा मिला है, जिससे किफायती होने और खपत बढ़ने की उम्मीद है।

निवेशकों के लिए मायने

HUL के निवेशकों के लिए, यह डिमर्जर एक तरफ तो मूल्य-उद्घाटन का अभ्यास है, तो दूसरी तरफ कंपनी के पोर्टफोलियो ढांचे में बदलाव का संकेत भी। डिमर्जर के बाद, HUL अपने आइसक्रीम वर्टिकल के बिना काम करेगा, जिसका बिजनेस मॉडल और पूंजी की जरूरतें मुख्य व्यवसाय से काफी अलग होती जा रही थीं।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

