हर शेयर पर 1900% का डिविडेंड, कल तक खरीद लिया शेयर तो मिलेगा बंपर फायदा

मुख्य बातें

एफएमसीजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) के शेयरों में बुधवार 11 नवंबर को हलचल देखने को मिल सकती है। हिन्दुस्तान यूनिलीवर ने अपने हर शेयर पर 1900 पर्सेंट (प्रत्येक शेयर पर 19 रुपये) का अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है, जो निवेशक इस बंपर डिविडेंड का फायदा उठाना चाहते हैं, उनके लिए बुधवार 11 नवंबर कंपनी के शेयर खरीदने का आखिरी मौका होगा। हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 12 नवंबर 2026 फिक्स की है।

25 नवंबर है डिविडेंड पेमेंट की तारीख

दिग्गज FMCG कंपनी हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) ने 28 अक्टूबर को सितंबर तिमाही के वित्तीय नतीजों के साथ अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की। कंपनी ने 1 रुपये फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 1900 पर्सेंट (हर शेयर पर 19 रुपये) का अंतरिम डिविडेंड अनाउंस किया है। कंपनी ने डिविडेंड पेमेंट की तारीख 25 नवंबर 2026 फिक्स की है। हिन्दुस्तान यूनिलीवर के शेयर सोमवार को BSE में 1992 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 2479.70 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 1758.60 रुपये है।

डिविडेंड बांटने में HUL का शानदार रिकॉर्ड

डिविडेंड देने के मामले में हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है। कंपनी अंतरिम और फाइनल डिविडेंड पेआउट्स के जरिए अपने निवेशकों को तोहफा देती आई है। वित्त वर्ष 2026 में कंपनी ने हर शेयर पर टोटल 41 रुपये का डिविडेंड दिया, जिसमें 19 रुपये का अंतरिम डिविडेंड और 22 रुपये का फाइनल डिविडेंड शामिल है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में हिन्दुस्तान यूनिलीवर ने हर शेयर पर टोटल 43 रुपये का डिविडेंड दिया, इसमें 19 रुपये का अंतरिम डिविडेंड और 24 रुपये का फाइनल डिविडेंड शामिल है।