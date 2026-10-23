एलन मस्क को बहुत बड़ा नुकसान: 1 ही दिन में 79.4 अरब डॉलर का झटका
मुख्य बातें
- मस्क की दौलत एक ही दिन में 79.4 अरब डॉलर घटकर 906 अरब डॉलर रह गई
- मस्क की कंपनी टेस्ला के शेयर 3.1% टूट गए
- झांग यिमिंग मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को पीछे छोड़ दिए हैं
- गौतम अडानी अब एशिया के अमीरों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं
दुनिया के सबसे रईस शख्स एलन मस्क को इस 5 अगस्त के बाद सबसे बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा है। गुरुवार को उनकी दौलत एक ही दिन में 79.4 अरब डॉलर घटकर 906 अरब डॉलर रह गई। मस्क की कंपनी टेस्ला के शेयर 3.1% टूट गए। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के मुताबिक मस्क के अलावा जेफ बेजोस, लैरी पेज, सर्गी ब्रिन, मार्क जुकरबर्ग, माइकल डेल को भी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। क्योंकि, प्रमुख कंपनियों जैसे एनविडिया, माइक्रो सॉफ्ट, एप्पल, अमेजन, गूगल, मेटा और टेस्ला के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई।
अरबपतियों की दौलत में गिरावट की वजह
अमेरिकी शेयर बाजार में गुरुवार, 22 अक्टूबर को टेक्नोलॉजी शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर बढ़ते खर्च को लेकर चिंता और दिग्गज कंपनियों के नतीजों के बाद निवेशकों की सतर्कता ने टेक शेयरों पर दबाव बनाया। टेक शेयरों के प्रमुख सूचकांक नैस्डैक कंपोजिट में 2.60% की गिरावट आई और यह 26,008 अंक पर बंद हुआ।
मेटा प्लैटफॉर्म्स 7.0% लुढ़का तो मार्क जुकरबर्ग की दौलत 16.6 अरब डॉलर कम होकर 230 अरब डॉलर रह गई। अमेजन 4.65% लुढ़ा तो जेफ बेजोस को 10.5 अरब डॉलर का झटका लगा। अब इनकी दौलत 361 अरब डॉलर रह गई है।
अल्फाबेट (Google) के शेयर 2.96%टूटे तो लैरी पेज को 7.86 और सर्गी ब्रिन को 7.23 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। वहीं डेल के शेयर गिरे तो माइल डेल की दौलत भी 11.3 अरब डॉल कम हो गई।
फोर्ब्स की लिस्ट में अडानी-अंबानी नहीं, यह शख्स है एशिया के अमीर नंबर वन
फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनेयर लिस्ट की बात करें तो झांग यिमिंग मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को पीछे छोड़ दिए हैं। झांग यिमिंग एशिया के अरबपति नंबर वन बन गए हैं। इनकी कुल दौलत 84 अरब डॉलर है और टिकटॉक बनाने वाली कंपनी बाइडांस के फाउंडर हैं।
भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी अब एशिया में दूसरे स्थान पर हैं। इनका नेटवर्थ 1.9 अरब डॉलर कम होकर 81.7 अरब डॉलर रह गया है। गौतम अडानी अब एशिया के अमीरों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। इनकी दौलत अब 75.8 अरब डॉलर रह गई है।
कैसे तय होती है अरबपतियों की रैंकिंग?
Forbes अरबपतियों की अनुमानित कुल संपत्ति के आधार पर उनकी रैंकिंग तय करता है। इसमें कंपनियों में हिस्सेदारी और अन्य ज्ञात संपत्तियों का मूल्य शामिल हो सकता है। संबंधित देनदारियों को ध्यान में रखते हुए नेटवर्थ का अनुमान लगाया जाता है।
अगर किसी अरबपति की संपत्ति दूसरे अरबपति की तुलना में तेजी से बढ़ती है, तो वह रैंकिंग में ऊपर जा सकता है। इसी तरह, शेयरों की कीमतों में गिरावट या संपत्ति के मूल्यांकन में बदलाव के कारण उसकी रैंकिंग नीचे आ सकती है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें