वोडाफोन आइडिया के शेयर में भारी गिरावट, AGR मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को

Vi AGR Case: वोडाफोन आइडिया के शेयर की कीमत में आज 9% की गिरावट दर्ज की गई, जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की अधिक समय मांगने की वजह से कंपनी के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) मामले की सुनवाई 6 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 01:13 PM
वोडाफोन आइडिया के शेयर की कीमत में आज 9% की गिरावट दर्ज की गई, जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की अधिक समय मांगने की वजह से कंपनी के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) मामले की सुनवाई 6 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। वोडाफोन आइडिया के शेयर BSE पर 8.98% गिरकर ₹7.90 प्रति शेयर के स्तर पर पहुंच गए।

दूरसंचार विभाग (DoT) ने वोडाफोन आइडिया पर ₹9,450 करोड़ की अतिरिक्त AGR देयता का दावा किया है। कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में इस दावे को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। उसका तर्क है कि यह दावा कोर्ट के AGR पर पहले के फैसले की सीमा से बाहर है।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई

सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो दूरसंचार विभाग (DoT) की तरफ से पेश हुए, ने इस मामले पर विचार के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। वोडाफोन आइडिया ने सरकार की इस मांग पर कोई आपत्ति नहीं जताई। नतीजतन, कोर्ट ने मामले की सुनवाई को 6 अक्टूबर, 2025 तक के लिए टाल दिया।

शेयर पर प्रभाव

इस अनिश्चितता के कारण वोडाफोन आइडिया के शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार को शेयर की कीमत में 6% से अधिक की गिरावट आई और इंट्राडे में यह ₹7.90 के निचले स्तर को छू गया। इससे पहले, 23 सितंबर को यह शेयर सात महीने के उच्च स्तर ₹8.97 पर पहुंच गया था, क्योंकि बाजार में सरकार की ओर से समाधान की उम्मीद थी।

सरकार की भूमिका

एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि केंद्र सरकार बकाया राशि को इक्विटी में बदलने के बाद वोडाफोन आइडिया में 49% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ी शेयरधारक बन गई है। हालांकि, सरकार को प्रमोटर नहीं माना जाता है। पिछली सुनवाई में सरकार ने कहा था कि वह कंपनी की याचिका का विरोध नहीं करती, लेकिन एक समाधान जरूरी है।

शेयर प्राइस हिस्ट्री

वोडाफोन आइडिया का शेयर पिछले एक महीने में 21% और तीन महीने में 12% चढ़ा था। हालांकि, इस साल अब तक यह लगभग सपाट रहा है और पिछले एक साल में इसने 22% की गिरावट दर्ज की है।

