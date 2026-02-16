सोना हुआ सस्ता, चांदी में 3% की भारी गिरावट, कहां तक आए भाव

Hindustan Hindi News
Feb 16, 2026 09:40 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
MCX Gold Silver Rate Today: एमसीएक्स पर गोल्ड अप्रैल फ्यूचर कांट्रैक्ट 1,54,743 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि सिल्वर मार्च वायदा भाव 3% से अधिक टूटकर 2,36,10 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया।

एमसीएक्स पर सोमवार, 16 फरवरी को सुबह के कारोबार में सोने की कीमतों में करीब 1% की गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली किए जाने के कारण आई, क्योंकि पिछले सत्र में सोने की कीमतों में 2% का उछाल आया था। इस दौरान अमेरिकी डॉलर में भी मजबूती देखी गई, जिससे कीमती धातुओं पर दबाव बना। एमसीएक्स पर गोल्ड अप्रैल फ्यूचर कांट्रैक्ट 1,54,743 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि सिल्वर मार्च वायदा भाव 3% से अधिक टूटकर 2,36,10 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया।

क्यों गिर रहे सोने-चांदी के भाव

डॉलर इंडेक्स में 0.10% की बढ़त हुई और यह 97 के स्तर पर पहुंच गया, जिससे डॉलर-समर्थित सोना विदेशी मुद्रा वाले खरीदारों के लिए महंगा हो गया। डॉलर में यह तेजी अमेरिका में जनवरी के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के सामान्य रहने के बाद आई।

इस आंकड़े ने फेडरल रिजर्व द्वारा मार्च की नीतिगत बैठक में ब्याज दरों में कटौती की संभावनाओं को प्रभावित किया है। अमेरिका में जनवरी में सीपीआई 0.2% बढ़ा, जो दिसंबर में 0.3% की बढ़त के बाद आया। सालाना आधार पर, अमेरिका में महंगाई दर जनवरी में घटकर 2.4% रह गई, जो पिछले महीने 2.7% थी। बाजार का मानना है कि इस साल के दूसरे भाग में फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कम से कम दो बार कटौती कर सकता है।

चांदी की कीमतों में भारी गिरावट

चांदी की कीमतों में सोमवार को तेज गिरावट देखी गई। एमसीएक्स पर चांदी 3.3% लुढ़ककर 2,36,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट सिल्वर 0.6% गिरकर 76.92 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जबकि शुक्रवार को इसमें 3% की तेजी आई थी। अमेरिकी श्रम विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, जनवरी में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 0.2% बढ़ा, जो अर्थशास्त्रियों के 0.3% के अनुमान से कम था। महंगाई के नरम आंकड़े आमतौर पर ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों को बढ़ावा देते हैं।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की चमक हुई कम

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत में भी गिरावट दर्ज की गई। स्पॉट गोल्ड 0.4% गिरकर 5,020.10 डॉलर प्रति औंस पर आ गया, जबकि पिछले सत्र में इसमें 2.5% का उछाल आया था। अमेरिकी गोल्ड वायदा (अप्रैल डिलीवरी) में 0.1% की गिरावट आई और यह 5,039.50 डॉलर प्रति औंस पर रहा। अन्य कीमती धातुओं में भी गिरावट का रुख रहा। स्पॉट प्लैटिनम 0.4% फिसलकर 2,054.35 डॉलर प्रति औंस पर आ गया, जबकि पैलेडियम में 0.4% की मामूली बढ़त देखी गई और यह 1,692.23 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

