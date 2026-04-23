चांदी की कीमत में आज 4500 रुपये से ज्यादा की भारी गिरावट, सोना 900 रुपये से ज्यादा टूटा
Gold Silver Rate 23 April: 24 कैरेट गोल्ड का भाव 151189 रुपये, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 113392 रुपये, 22 कैरेट गोल्ड के भाव 138489 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। आज चांदी का भाव अब 243937 रुपये प्रति किलो है।
Gold Silver Rate 23 April: इस शादियों के सीजन में सोने-चांदी के जेवर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। आज सर्राफा बाजारों में सोना 900 रुपये से अधिक सस्ता हो गया है। जबकि, चांदी के भाव में 4745 रुपये की बड़ी गिरावट आई है। आज गुरुवार 23 अप्रैल को 24 कैरेट गोल्ड का भाव 927 रुपये सस्ता होकर 151189 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। चांदी का भाव भी अब 243937 रुपये प्रति किलो है।
22 कैरेट गोल्ड और 18 कैरेट के रेट
आईबीजेए के मुताबिक आज 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड के भाव 849 रुपये गिरकर 138489 रुपये पर आ गया है। इस पर जीएसटी नहीं लगा है। जीएसटी समेत यह 142643 रुपये का पड़ेगा। 18 कैरेट गोल्ड का रेट भी आज 695 रुपये सस्ता हुआ है। अब 10 ग्राम 18 कैरेट गोल्ड की कीमत बिना जीएसटी 113392 रुपये हो गई है। जीएसटी के साथ इसका भाव 116793 रुपये हो जाएगा।
14 और 23 कैरेट गोल्ड के रेट
सर्राफा बजारों में आज 23 कैरेट गोल्ड की कीमत 923 रुपये टूटकर 150584 रुपये पर आ गई है। जबकि, 14 कैरेट गोल्ड की कीमत 542 रुपये कम होकर 88446 रुपये प्रति 10 ग्राम है। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 या सवा 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास। अभी यह रेट दोपहर सवा 12 बजे वाला है।
ऑल टाइम हाई से 24932 रुपये सस्ता है सोना
IBJA रेट के मुताबिक अब सोना सर्राफा मार्केट के अपने ऑल टाइम हाई 176121 से 24932 रुपये सस्ता हो गया है। जबकि, चांदी के भाव में ऑल टाइम हाई से 141996 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। अगर युद्ध के बीच की बात करें तो सोना अबतक 7908 रुपये और चांदी 23963 रुपये गिर चुकी है।
युद्ध के बीच सोने-चांदी कीमतें कर रहीं हैरान
ऑस्ट्रेलिया-ट्रेडिंग डॉट कॉम के सीईओ पीटर मैकगायर ने कहा है कि युद्ध के बीच तेल के उछाल के बीच सबसे चौंकाने वाली चाल कीमती धातुओं में देखने को मिली है। सोना, जो 5400 डॉलर के करीब पहुंच गया था, अचानक तेजी से लुढ़कता गया। चांदी भी करीब 121 डॉलर के हाई से लुढ़कती गई। सोना 4720 डॉलर और चांदी करीब 73 डॉलर तक आ गई है।
क्या आगे बढ़ सकते हैं सोने-चांदी के दाम
मैकगायर का मानना है कि मई तक जब एनर्जी और शेयरों के शुरुआती उत्साह का असर कम होगा और सुरक्षित निवेश यानी सोने-चांदी जैसी कीमती धातुओं की मांग फिर से जोर पकड़ लेगी, तब सोना और चांदी के दाम फिर से चढ़ सकते हैं।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें