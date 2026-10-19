एथनॉल पर सरकार के एक फैसले से शुगर कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट

मुख्य बातें

Sugar Stocks Crash: घरेलू शेयर मार्केट में सोमवार को आई गिरावट की आंधी में शुगर कंपनियों के भी पांव उखड़ गए। शेयर 7% तक गिर गए। इनमें गिरावट की वजह यह रही कि सरकार ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कहा है कि 2026/27 सप्लाई ईयर में चीनी को एथनॉल बनाने के लिए डायवर्ट न किया जाए। नए एथनॉल टेंडर में गन्ने के रस, शुगर सिरप और B-heavy मोलासेस से बने एथनॉल को शामिल नहीं किया गया है।

किन शेयरों में कितनी गिरावट बजाज हिंदुस्तान शुगर: 7% से ज्यादा गिरा

श्री रेणुका इंडस्ट्रीज: 6% से ज्यादा गिरा

बलरामपुर चीनी मिल्स: 4% गिरा

त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज: 3% से ज्यादा गिरा

EID और धामपुर शुगर: 2% से ज्यादा गिरे सरकार के फैसले का असर इस फैसले से मिलों की यह आजादी कम होगी कि वे बाजार की स्थिति देखकर गन्ना और मोलासेस को चीनी या एथनॉल बनाने के बीच कैसे इस्तेमाल करें। इससे मिलों के मार्जिन और एथनॉल कैपेसिटी में किए गए निवेश के रिटर्न पर दबाव पड़ सकता है।

सरकार का मकसद घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाना और रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची कीमतों को काबू में लाना है। साथ ही खाद्य सप्लाई को सुरक्षित रखना है, क्योंकि मुख्य उत्पादक राज्यों में कम बारिश से चीनी उत्पादन पर असर पड़ने की चिंता है।

त्योहारी सीजन और मांग भारत में अगस्त से नवंबर के बीच चीनी की मांग आमतौर पर बढ़ जाती है। गणेश चतुर्थी, दशहरा और दिवाली के समय मिठाई, बिस्किट और अन्य कन्फेक्शनरी की खपत बढ़ती है। त्योहारी सीजन से पहले सरकार ने चीनी डीलरों के स्टॉक रखने की अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है और उनका स्टॉक 1,000 क्विंटल तक सीमित कर दिया है। यह नियम 15 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा। इसका मकसद जमाखोरी रोकना और बाजार में सप्लाई बनी रहना है।

दुनिया में भी सप्लाई की चिंता ब्राजील में खराब मौसम से कटाई में देरी की चेतावनी दी गई है। ब्राजील ने अपनी हर दो हफ्ते की हार्वेस्ट और प्रोडक्शन रिपोर्ट भी रोक दी है, जिससे सप्लाई का अनुमान लगाना मुश्किल हो गया है। यूरोप और यूके में हीटवेव और अलनीनो से सप्लाई टाइट होने की चिंता है। यूरोप का अनुमान 14.98 मिलियन टन रखा गया है। थाईलैंड ने अपना उत्पादन अनुमान 15.6% घटाकर 9.5 मिलियन टन कर दिया है।

शुरुआत में इस साल सरप्लस की उम्मीद थी, लेकिन मौसम की वजह से अब सप्लाई कम पड़ने की आशंका बढ़ गई है। CFTC के 29 सितंबर के डेटा के मुताबिक रॉ शुगर में नेट शॉर्ट पोजीशन 21 महीनों के सबसे निचले स्तर पर आ गई है, यानी बड़े सट्टेबाजों ने कीमत गिरने पर लगाए दांव काफी कम कर दिए हैं।

ब्राजील में लगातार भारी बारिश से गन्ने की कटाई और मिलिंग प्रभावित हुई है। ग्रीन पूल ग्लोबल ने ब्राजील के मध्य-दक्षिण क्षेत्र के 2026/27 सीजन के चीनी उत्पादन अनुमान में 3% की कटौती की है। यूरोप में भी हालात चुनौतीपूर्ण हैं और EU के अनुमान के मुताबिक फसल पांच साल के औसत से करीब 11% कम हो सकती है।