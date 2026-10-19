एथनॉल पर सरकार के एक फैसले से शुगर कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट
मुख्य बातें
- नए एथनॉल टेंडर में गन्ने के रस, शुगर सिरप और B-heavy मोलासेस से बने एथनॉल को शामिल नहीं किया गया है
- बजाज हिंदुस्तान शुगर 7% से ज्यादा, श्री रेणुका इंडस्ट्रीज 6% से ज्यादा गिरा बलरामपुर चीनी मिल्स 4% गिरा
Sugar Stocks Crash: घरेलू शेयर मार्केट में सोमवार को आई गिरावट की आंधी में शुगर कंपनियों के भी पांव उखड़ गए। शेयर 7% तक गिर गए। इनमें गिरावट की वजह यह रही कि सरकार ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कहा है कि 2026/27 सप्लाई ईयर में चीनी को एथनॉल बनाने के लिए डायवर्ट न किया जाए। नए एथनॉल टेंडर में गन्ने के रस, शुगर सिरप और B-heavy मोलासेस से बने एथनॉल को शामिल नहीं किया गया है।
किन शेयरों में कितनी गिरावट
- बजाज हिंदुस्तान शुगर: 7% से ज्यादा गिरा
- श्री रेणुका इंडस्ट्रीज: 6% से ज्यादा गिरा
- बलरामपुर चीनी मिल्स: 4% गिरा
- त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज: 3% से ज्यादा गिरा
- EID और धामपुर शुगर: 2% से ज्यादा गिरे
सरकार के फैसले का असर
इस फैसले से मिलों की यह आजादी कम होगी कि वे बाजार की स्थिति देखकर गन्ना और मोलासेस को चीनी या एथनॉल बनाने के बीच कैसे इस्तेमाल करें। इससे मिलों के मार्जिन और एथनॉल कैपेसिटी में किए गए निवेश के रिटर्न पर दबाव पड़ सकता है।
सरकार का मकसद घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाना और रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची कीमतों को काबू में लाना है। साथ ही खाद्य सप्लाई को सुरक्षित रखना है, क्योंकि मुख्य उत्पादक राज्यों में कम बारिश से चीनी उत्पादन पर असर पड़ने की चिंता है।
त्योहारी सीजन और मांग
भारत में अगस्त से नवंबर के बीच चीनी की मांग आमतौर पर बढ़ जाती है। गणेश चतुर्थी, दशहरा और दिवाली के समय मिठाई, बिस्किट और अन्य कन्फेक्शनरी की खपत बढ़ती है। त्योहारी सीजन से पहले सरकार ने चीनी डीलरों के स्टॉक रखने की अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है और उनका स्टॉक 1,000 क्विंटल तक सीमित कर दिया है। यह नियम 15 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा। इसका मकसद जमाखोरी रोकना और बाजार में सप्लाई बनी रहना है।
दुनिया में भी सप्लाई की चिंता
ब्राजील में खराब मौसम से कटाई में देरी की चेतावनी दी गई है। ब्राजील ने अपनी हर दो हफ्ते की हार्वेस्ट और प्रोडक्शन रिपोर्ट भी रोक दी है, जिससे सप्लाई का अनुमान लगाना मुश्किल हो गया है। यूरोप और यूके में हीटवेव और अलनीनो से सप्लाई टाइट होने की चिंता है। यूरोप का अनुमान 14.98 मिलियन टन रखा गया है। थाईलैंड ने अपना उत्पादन अनुमान 15.6% घटाकर 9.5 मिलियन टन कर दिया है।
शुरुआत में इस साल सरप्लस की उम्मीद थी, लेकिन मौसम की वजह से अब सप्लाई कम पड़ने की आशंका बढ़ गई है। CFTC के 29 सितंबर के डेटा के मुताबिक रॉ शुगर में नेट शॉर्ट पोजीशन 21 महीनों के सबसे निचले स्तर पर आ गई है, यानी बड़े सट्टेबाजों ने कीमत गिरने पर लगाए दांव काफी कम कर दिए हैं।
ब्राजील में लगातार भारी बारिश से गन्ने की कटाई और मिलिंग प्रभावित हुई है। ग्रीन पूल ग्लोबल ने ब्राजील के मध्य-दक्षिण क्षेत्र के 2026/27 सीजन के चीनी उत्पादन अनुमान में 3% की कटौती की है। यूरोप में भी हालात चुनौतीपूर्ण हैं और EU के अनुमान के मुताबिक फसल पांच साल के औसत से करीब 11% कम हो सकती है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें