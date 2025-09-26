अमेरिकी जांच के बाद सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट
Waaree Energies Share Price: आरोप है कि वारी एनर्जीज चीन में बने सोलर सेल को भारत में निर्मित बताकर लेबल लगा रही थी, ताकि चीन से आयात होने वाले सोलर उत्पादों पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क (टैरिफ) से बचा जा सके।
Waaree Energies Share Price: वारी एनर्जीज के शेयर की कीमत में शुक्रवार, 26 सितंबर 2025 को अमेरिकी जांच की खबरों के बीच 5% से अधिक की गिरावट आई। शेयर ने दिन के कारोबार में 3,254.60 रुपये तक की कीमत देखी, जो इस साल 1 सितंबर के बाद से सबसे बड़ी गिरावट थी। गिरावट के बावजूद, यह शेयर इस साल 15% ऊपर बना हुआ है, जबकि इसी अवधि में निफ्टी 50 में 4.7% की गिरावट आई है।
अमेरिकी जांच के कारण
रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा ने कंपनी और उसकी इकाई वारी सोलर अमेरिकास के खिलाफ एक औपचारिक जांच शुरू की है।
क्या हैं जांच का आधार: जांच एक शिकायत पर शुरू हुई है, जिसमें आरोप है कि वारी एनर्जीज चीन में बने सोलर सेल को भारत में निर्मित बताकर लेबल लगा रही थी, ताकि चीन से आयात होने वाले सोलर उत्पादों पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क (टैरिफ) से बचा जा सके।
कौन है शिकायतकर्ता: यह शिकायत अमेरिकन अलायंस फॉर सोलर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड कमेटी ने की है, जो अमेरिकी सौर निर्माताओं का एक समूह है।
हालिया वित्तीय प्रदर्शन: वारी एनर्जीज ने जून 2025 को समाप्त तिमाही (Q1 FY26) में अपना शुद्ध लाभ 93% बढ़ाकर 773 करोड़ रुपये किया है।
विस्तार की योजना: कंपनी ने गुजरात में अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 2,754 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च को भी मंजूरी दी है।
विश्लेषक राय: हाल ही में, YES सिक्योरिटीज ने कंपनी के शेयर पर 'खरीदें' (Buy) की रेटिंग जारी करते हुए 4,610 रुपये का लक्ष्य रखा था।
(डिस्क्लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)