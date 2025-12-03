Hindustan Hindi News
एफडीआई लिमिट बढ़ाने से सरकार का इनकार, पीएसयू बैंक शेयरों में गिरावट जोरदार

संक्षेप:

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में पीएसयू बैंकों में एफडीआई सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव की खबरों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। मौजूदा नियमों के तहत इन बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा 20 प्रतिशत है।

Wed, 3 Dec 2025 11:56 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
PSU Bank Stocks: सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव से इनकार करने के बाद, 3 दिसंबर को इन बैंकों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले अक्टूबर में ऐसी खबरें आई थीं कि सीमा बढ़ाई जा सकती है, जिसके कारण शेयरों में तेजी देखी गई थी।

सरकार ने क्या कहा?

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में पीएसयू बैंकों में एफडीआई सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव की खबरों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। मौजूदा नियमों के तहत इन बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा 20 प्रतिशत है। अक्टूबर में एक अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने खबर दी थी कि सरकार इस सीमा को बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने की योजना बना रही है।

बाजार पर क्या असर पड़ा?

निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में करीब 2.5 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। यह लगातार दूसरे दिन गिर रहा है। इससे एक दिन पहले सरकार ने सार्वजनिक बैंकों के विलय के प्रस्ताव से भी इनकार किया था, जिसका असर भी बाजार पर पड़ा था।

प्रमुख बैंकों के शेयरों में गिरावट

  • इंडियन बैंक: दोपहर पौने 12 बजे के करीब इस शेयर में सबसे ज्यादा लगभग 5.53 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।
  • पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी): आज इस सरकारी बैंक के शेयरों में लगभग 3.67 प्रतिशत की गिरावट।
  • बैंक ऑफ इंडिया: बैंक ऑफ इंडिया के शेयरों में भी दोपहर पौने 12 बजे के करीब 3.15 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई।

· अन्य बैंक: गिरावट वाले बैंकिंग स्टॉक्स में केनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूसीओ बैंक भी शामिल हैं। इनके शेयरों में भी करीब 2 प्रतिशत की गिरावट आई है। इंडियन ओवरसीज बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोनों के शेयर भी लाल हैं।

