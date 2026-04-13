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TCS से इन्फोसिस तक, IT शेयरों में गिरावट, क्या हैं इसके कारण और आगे की राह

Apr 13, 2026 11:51 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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IT Stocks: आज निफ्टी आईटी इंडेक्स लाल है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), इंफोसिस, परसिस्टेंट सिस्टम्स और विप्रो जैसी दिग्गज आईटी कंपनियों के शेयरों में गिरावट है।

TCS से इन्फोसिस तक, IT शेयरों में गिरावट, क्या हैं इसके कारण और आगे की राह

भारतीय शेयर मार्केट में हुई तेज बिकवाली के बाद सोमवार को आईटी शेयरों में भी गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी आईटी इंडेक्स 2 प्रतिशत से अधिक लुढ़क गया, जिसमें इसके एचसीएल से टेक महिंद्रा तक, अधिकतर शेयर लाल निशान में रहे। केवल कोफोर्ज और एम्फेसिस ही हरे निशान पर थे।

सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयर

निफ्टी आईटी इंडेक्स में एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), इंफोसिस, परसिस्टेंट सिस्टम्स और विप्रो सबसे अधिक गिरावट वाले शेयर रहे। इनमें से प्रत्येक में 1 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई। वहीं, दूसरी ओर कोफोर्ज और एम्फेसिस ही एकमात्र ऐसे शेयर थे, जो बढ़त पर थे।

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सुबह 11:25 बजे के आसपास एचसीएल टेक 1423.10 रुपये, टीसीएस 2483.80 रुपये, इन्फोसिस 1274.90 रुपये, विप्रो 202.43 रुपये और परसिस्टेंट सिस्टम्स 5363.80 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे। ओएफएसएस 7180 रपुये पर था तो एटीआईमाइंडट्री 4472.40 रुपये पर। टेक महिंद्रा 1433.50, एम्फेसिस 2329.80 और कोफोर्ज 1231 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

क्यों गिरे आईटी स्टॉक्स

आईटी शेयरों में गिरावट उस समय आई जब ग्लोबल मार्केट के कमजोर संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार में जोरदार गिरावट आई। बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों में 1.5 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई।

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जियो-पॉलिटिकल टेंशन का असर: भारतीय शेयर बाजार में आज आई गिरावट बढ़ते जियो-पॉलिटिकल टेंशन के कारण आई। इसका असर आईटी शेयरों पर भी दिखा। मध्य पूर्व में अस्थायी सीजफायर को लेकर पहले जो उम्मीदें थीं, वह वीकेंड में अमेरिका-ईरान वार्ता के विफल होने के बाद खत्म हो गईं। इससे लंबे संघर्ष और सप्लाई में संभावित रुकावटों की आशंका बढ़ गई है।

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें: कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल निवेशकों की जोखिम के प्रति घटते इंट्रेस्ट का मुख्य कारण रहा है, जिससे पूरे बाजार में व्यापक बिकवाली शुरू हो गई है। कच्चा तेल 104 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है।

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आगे क्या है उम्मीद

एनालिस्ट्स को उम्मीद है कि मार्च में समाप्त हुई तिमाही में आईटी कंपनियों का प्रदर्शन कमजोर रहेगा। चौथी तिमाही में आमतौर पर कामकाजी दिनों की संख्या कम होती है, जिससे यह अवधि सेक्टर के लिए कमजोर मानी जाती है।

इसके अलावा, एन्थ्रोपिक द्वारा विकसित ऑटोमेशन टूल्स के भारतीय आईटी कंपनियों के बिजनेस मॉडल पर संभावित नकारात्मक प्रभाव को लेकर भी चिंता बनी हुई है। ग्राहक एआई को अपनाने के मामले में सतर्क हैं, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया लंबी हो रही है।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार, भारतीय आईटी सर्विस सेक्टर वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में एक और सुस्त तिमाही के लिए तैयार है। टॉप कंपनियों में तिमाही दर तिमाही -1.1% से +0.9% तक की ग्रोथ रहने का अनुमान है। मध्यम स्तर की कंपनियों में -1.8% से +3.4% तक की वृद्धि हो सकती है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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