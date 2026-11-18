सोने-चांदी में भारी गिरावट: ₹2750 टूटा सोना, ₹1.31 लाख पर आया भाव; एक्सपर्ट्स बोले- ₹1.20 लाख तक आ सकती है कीमत
मुख्य बातें
- MCX पर 29 जनवरी को सोना 1,93,096 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर था और तब से लेकर आज की डेट तक 61596 रुपये तक सस्ता हो चुका है
- वहीं, एमसीएक्स सिल्वर का भाव ऑल टाइम हाई 4,20,048 रुपये है और यह 256159 रुपये गिर चुका है
सोने-चांदी के भाव आज एक झटके में धड़ाम हो गए। MCX पर सुबह साढ़े 10 बजे के करीब सोने का भाव 2.03 प्रतिशत यानी 2750 रुपये लुढ़ककर 131500 रुपये प्रति 10 पर ट्रेड कर रहा था। वहीं, चांदी के भाव में करीब 5700 रुपये सस्ती होकर 163889 प्रति किलो पर आ गई है।
दूसरी ओर इंटरनेशनल मार्केट सोना 14 महीने के लो पर आ गया है। सुबह स्पॉट गोल्ड 1.35% की गिरावट के साथ लगभग $3,797 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। जबकि, स्पॉट सिल्वर लगभग $46 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। इसमें 2.67% की गिरावट दर्ज की जा रही थी।
ऑल टाइम हाई से 61596 रुपये तक सस्ता हो गया सोना
29 जनवरी 2026: इस दिन MCX पर सोना 1,93,096 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर था।
18 नवंबर 2026: सुबह सोना 131500 रुपये प्रति 10 पर ट्रेड कर रहा था।
ऑल टाइम हाई से कितना गिरा: आज की डेट तक सोना 61596 रुपये तक सस्ता हो चुका है।
चांदी का ऑल टाइम हाई: एमसीएक्स सिल्वर का भाव ऑल टाइम हाई 4,20,048 रुपये है।
आज कितना है रेट: 163889 प्रति किलो, यानी यह 256159 रुपये गिर चुकी है।
सोने की कीमतों में गिरावट की क्या है वजह
ब्लूमबर्ग के मुताबिक सोने की कीमतों में गिरावट की बड़ी वजह अमेरिका में महंगाई का लगातार ऊंचा बने रहना और फेडरल रिजर्व की सख्त मौद्रिक नीति की आशंका है। बाजार को उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व 2027 तक ब्याज दरों में बढ़ोतरी जारी रख सकता है। वहीं, अमेरिकी डॉलर में मजबूती आने से सोने-चांदी जैसी कीमती धातुओं की मांग कमजोर हुई है।
ब्याज दरों में बढ़ोतरी का असर सोने पर पड़ता है, क्योंकि सोने से निवेशकों को ब्याज नहीं मिलता। ऐसे में ब्याज दरें बढ़ने पर निवेशकों का रुझान दूसरी संपत्तियों की ओर बढ़ जाता है।
तो क्या 1.20 लाख तक आएगा सोना
मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि घरेलू बाजार में सोने का तत्काल सपोर्ट 1.35 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम है। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 3,800 डॉलर के नीचे टिकता है तो MCX पर इसकी कीमत 1.30 लाख से 1.20 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक आ सकती है। अब गोल्ड यह लेवल तोड़ चुका है। यानी बहुत जल्द सोना 1.20 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ सकता है।
इसी तरह चांदी के लिए उन्होंने 1.75 लाख और 1.68 लाख रुपये प्रति किलो के लेवल को अहम सपोर्ट बताया था। साथ में यह भी कहा था कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी 48 डॉलर के नीचे फिसलती है तो MCX पर भाव 1.55 लाख से 1.48 लाख रुपये प्रति किलो तक आ सकता है। यहां भी लेवल टूट गया है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। कमोडिटी मार्केट जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर सोने-चांदी को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें