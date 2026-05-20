सोना-चांदी के भाव में आज भारी गिरावट, पीएम नरेंद्र मोदी की अपील का कितना हुआ असर
Gold Silver Rates Today 20 May: शादियों के सीजन बीतने के बाद सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट है। पीएम मोदी ने भी एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की है। आइए देखें उनकी अपील के बाद सोना-चांदी के भाव पर कितना असर पड़ा है?
Gold Silver Rates Today 20 May: सोने-चांदी के भाव में आज बड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। आज बुधवार 20 मई को 24 कैरेट सोना 1116 रुपये सस्ता होकर 157961 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। 22 कैरेट गोल्ड 1023 रुपये सस्ता हुआ है और आज यह 144692 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 18 कैरेट गोल्ड के दाम भी 837 रुपये प्रति 10 ग्राम गिरकर 118471 रुपये पर आ गया है। जबकि, चांदी के भाव में आज 3761 रुपये की गिरावट आई है। आज यह 264952 रुपये प्रति किलो पर आ गई है। IBJA द्वारा जारी आज के रेट में जीएसटी नहीं जुड़ा है।
पीएम मोदी की अपील के बाद क्या है हाल
पीएम मोदी द्वारा एक साल तक सोना नहीं खरीदने की 10 मई 2026 की अपील के बाद उसके भाव पर कितना असर पड़ा है? बता दें 10 मई को रविवार था और इस दिन IBJA सोने के रेट जारी नहीं करता।
इससे पहले 8 मई को 24 कैरेट सोना 151078 रुपये पर बंद हुआ था। आज 20 मई 2026 को 157961 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इस दौरान 24 कैरेट गोल्ड 6883 रुपये महंगा हो गया। चांदी की बात करें तो यह 255600 रुपये प्रति किलो से 9352 रुपये प्रति किलो महंगी होकर 264952 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है।
ऑल टाइम हाई से कितना सस्ता है सोना
IBJA के ताजा रेट के मुताबिक अब सोना सर्राफा मार्केट के अपने ऑल टाइम हाई 176121 रुपये प्रति 10 ग्राम से 18160 रुपये ही सस्ता रह गया है। जबकि, चांदी के भाव में ऑल टाइम हाई 385933 रुपये प्रति किलो से 120981 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। अगर ईरान युद्ध के बीच की बात करें तो सोना अबतक 1136 रुपये सस्ता हुआ है और चांदी 120981 रुपये सस्ती हुई है।
बता दें आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 या सवा 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास। अभी यह रेट दोपहर सवा 12 बजे वाला है।
शहरों में दाम अलग क्यों?
Gold की बेस प्राइस एक जैसी होती है, लेकिन लोकल टैक्स, ढुलाई और बीमा खर्च, लोकल मांग (त्योहार, शादी सीजन), ज्वैलर्स का मार्जिन और मेकिंग चार्ज की वजह से अलग-अलग शहरों में सोने के दाम अलग-अलग होते हैं। हालांकि, जीएसटी देशभर में एक समान है, फिर भी हैंडलिंग शुल्क व स्टेटवाइज टैक्स में मामूली भिन्नता लाते हैं। ग्लोबल फैक्टर्स बेस प्राइस तय करते हैं, जबकि लोकल खर्चे और ज्वैलर का प्रीमियम आपके शहर में अंतिम भाव बदल देते हैं।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें