दिवाली पर सोना-चांदी के भाव 7वें आसमान से गिरे, एक झटके में ₹9130 सस्ती हुई चांदी

संक्षेप: Gold Silver Price on Diwali: धनरस पर सोना-चांदी नहीं खरीद पाने वाले लोगों के लिए गोल्डेन चांस है। सोने-चांदी के भाव सातवें आसमान से गिर गए हैं। आज दिवाली के दिन चांदी जहां एक झटके में ही 9130 रुपये सस्ती हो गई है वहीं, सोने के भाव में 2854 रुपये की गिरावट है।

Mon, 20 Oct 2025 12:33 PMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Gold Silver Price on Diwali: धनरस पर सोना-चांदी नहीं खरीद पाने वाले लोगों के लिए गोल्डेन चांस है। सोने-चांदी के भाव सातवें आसमान से गिर गए हैं। आज दिवाली के दिन चांदी जहां एक झटके में ही 9130 रुपये सस्ती हो गई है वहीं, सोने के भाव में 2854 रुपये की गिरावट है। 24 कैरेट सोने का भाव अब जीएसटी समेत 130531 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है। जबकि, चांदी जीएसटी समेत 164903 रुपये प्रति किलो पर आ गई है।

अब अक्टूबर में सोना 11381 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ। जबकि, चांदी की कीमत में प्रति किलो 17666 रुपये का उछाल आया।

आइबीजेए के मुताबिक शुक्रवार को 24 कैरेट गोल्ड बिना जीएसटी 129584 रुपये पर बंद हुआ था। दूसरी ओर चांदी भी बिना जीएसटी 169230 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। आज सोना बिना जीएसटी 126730 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से खुला और चांदी 160100 रुपये पर खुली।

आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

कैरेट के हिसाब से गोल्ड के भाव

आज 23 कैरेट गोल्ड भी 2842 रुपये सस्ता होकर 126223 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 130009 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 2414 रुपये टूटकर 116085 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 119567 रुपये है।

18 कैरेट गोल्ड का भाव

18 कैरेट गोल्ड 2140 रुपये की गिरावट के साथ 95048 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 97899 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।

14 कैरेट गोल्ड भी 1670 रुपये सस्ता होकर 74137 रुपये पर खुला और अब जीएसटी समेत 76361 रुपये पर आ गया है।

डिस्क्लेमर: सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो।

