सोने-चांदी के भाव में भारी गिरावट, चेक करें 22, 18 और 24 कैरेट गोल्ड के रेट
Gold Silver Price 31 Dec.: बुलियन मार्केट में सोने के भाव में 1500 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। जीएसटी समेत चांदी अब 236315 रुपये प्रति किलो पर आ गई है। जबकि, 24 कैरेट गोल्ड का रेट अब जीएसटी समेत 137091 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है।
Gold Silver Price 31 Dec.: एमसीएक्स के बाद अब सर्राफा बाजारों में सोने-चांदी के दाम आज आसमान से गिर पड़े हैं। आज चांदी के भाव 2896 रुपये टूटकर 229433 रुपये प्रति किलो पर आ गए। जबकि, एमसीएक्स में आज चांदी 15000 रुपये अधिक टूटी है। वहीं, बुलियन मार्केट में सोने के भाव में 1500 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। जीएसटी समेत चांदी अब 236315 रुपये प्रति किलो पर आ गई है। जबकि, 24 कैरेट गोल्ड का रेट अब जीएसटी समेत 137091 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है।
मंगलवार को चांदी बिना जीएसटी 232129 रुपये पर बंद हुई। इसी तरह सोना बिना जीएसटी 136781 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। आज बिना जीएसटी सोना 134599 रुपये पर बंद हुआ था। इस साल अबतक सोना 57359 रुपये उछल चुका है। जबकि, चांदी 143414 रुपये उछल चुकी है। दिसंबर में अब तक चांदी 67970 रुपये और सोना 8008 रुपये महंगा हो चुका है। सोना 29 दिसंबर के ऑल टाइम हाई 138181 से 5062 रुपये सस्ता हो चुका है। जबकि, चांदी 243483 से 14005 रुपये टूटी है।
यह रेट आईबीजेए द्वारा जारी किए गए हैं। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।
कैरेट के हिसाब से गोल्ड के भाव
आज 23 कैरेट गोल्ड भी 1494 रुपये टूटकर 133099 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 137091 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।
22 कैरेट गोल्ड की कीमत 1374 रुपये गिरकर 121919 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। जीएसटी संग यह 125576 रुपये है।
18 कैरेट गोल्ड 1374 रुपये की गिरावट के साथ 99824 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 102818 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है।
14 कैरेट गोल्ड का रेट भी 877 रुपये टूटा है। आज यह 77863 रुपये पर खुला और जीएसटी समेत यह 80198 रुपये पर है।
डिस्क्लेमर: सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो।