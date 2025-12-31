Hindustan Hindi News
huge fall in gold silver prices check the rates for 22, 18, and 24 carat gold to day
सोने-चांदी के भाव में भारी गिरावट, चेक करें 22, 18 और 24 कैरेट गोल्ड के रेट

संक्षेप:

Dec 31, 2025 12:28 pm IST
Gold Silver Price 31 Dec.: एमसीएक्स के बाद अब सर्राफा बाजारों में सोने-चांदी के दाम आज आसमान से गिर पड़े हैं। आज चांदी के भाव 2896 रुपये टूटकर 229433 रुपये प्रति किलो पर आ गए। जबकि, एमसीएक्स में आज चांदी 15000 रुपये अधिक टूटी है। वहीं, बुलियन मार्केट में सोने के भाव में 1500 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। जीएसटी समेत चांदी अब 236315 रुपये प्रति किलो पर आ गई है। जबकि, 24 कैरेट गोल्ड का रेट अब जीएसटी समेत 137091 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है।

मंगलवार को चांदी बिना जीएसटी 232129 रुपये पर बंद हुई। इसी तरह सोना बिना जीएसटी 136781 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। आज बिना जीएसटी सोना 134599 रुपये पर बंद हुआ था। इस साल अबतक सोना 57359 रुपये उछल चुका है। जबकि, चांदी 143414 रुपये उछल चुकी है। दिसंबर में अब तक चांदी 67970 रुपये और सोना 8008 रुपये महंगा हो चुका है। सोना 29 दिसंबर के ऑल टाइम हाई 138181 से 5062 रुपये सस्ता हो चुका है। जबकि, चांदी 243483 से 14005 रुपये टूटी है।

यह रेट आईबीजेए द्वारा जारी किए गए हैं। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

कैरेट के हिसाब से गोल्ड के भाव

आज 23 कैरेट गोल्ड भी 1494 रुपये टूटकर 133099 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 137091 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 1374 रुपये गिरकर 121919 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। जीएसटी संग यह 125576 रुपये है।

18 कैरेट गोल्ड 1374 रुपये की गिरावट के साथ 99824 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 102818 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है।

14 कैरेट गोल्ड का रेट भी 877 रुपये टूटा है। आज यह 77863 रुपये पर खुला और जीएसटी समेत यह 80198 रुपये पर है।

डिस्क्लेमर: सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
