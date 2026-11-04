Gold Silver Price: सोना ₹1.93 लाख से ₹1.39 लाख पर आया, चांदी के भाव 2.42 लाख रुपये टूटे
मुख्य बातें
- Gold Silver Price Today: MCX पर 29 जनवरी को सोना 1,93,096 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर था और तब से लेकर आज की डेट तक 54096 रुपये तक सस्ता हो चुका है
- वहीं, एमसीएक्स सिल्वर का भाव ऑल टाइम हाई 4,20,048 रुपये है और यह 242337 रुपये गिर चुका है
Gold Silver Price Today: धनतेरस के पहले सोने-चांदी के भाव में गिरावट जारी है। चांदी के भाव सुबह 9:30 बजे 2180 रुपये टूटकर 177711 रुपये प्रति किलो पर आ गए। जबकि, 24 कैरेट सोना 233 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 139200 रुपये पर आ गया है। यह रेट मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स का है, जो पल-पल बदलता रहता है। सर्राफा बाजारों में सोने-चांदी के दाम इससे अलग होते हैं। उनपर जीएसटी, लोकल टैक्स और ज्वेलरी मेंकिंग चार्ज भी जुड़े होते हैं।
बता दें धनतेरस 6 नवंबर को मनाया जाएगा, जबकि दिवाली 8 नवंबर 2026 को पड़ती है। सोने और चांदी की खरीद को फेस्टीव सीजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इस दौरान आभूषण, सिक्के और बर्तन खरीदे जाते हैं।
अगर इस साल की बात करें तो MCX पर 29 जनवरी को सोना 1,93,096 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर था और तब से लेकर आज की डेट तक 54096 रुपये तक सस्ता हो चुका है। वहीं, एमसीएक्स सिल्वर का भाव ऑल टाइम हाई 4,20,048 रुपये है और यह 242337 रुपये गिर चुका है।
किस शहर में कितना है आज सोने-चांदी का रेट
नई दिल्ली में गोल्ड-सिल्वर के दाम
नई दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव : ₹1,39,850/10 ग्राम
नई दिल्ली में 22 कैरेट सोने का भाव : ₹1,27,683/10 ग्राम
नई दिल्ली में 999 फाइन चांदी का भाव: ₹1,77,940/1 किलो
मुंबई में सोने-चांदी के दाम
मुंबई में 24 कैरेट सोने का भाव: ₹1,39,440/10 ग्राम
मुंबई में 22 कैरेट सोने का भाव: ₹1,27,820/10 ग्राम
मुंबई में 999 फाइन सिल्वर का भाव: ₹1,78,080/1 किलो
बेंगलुरु में सोने-चांदी के दाम
बेंगलुरु में 24 कैरेट सोने का भाव: ₹1,39,650/10 ग्राम
बेंगलुरु में 22 कैरेट सोने का भाव: ₹1,28,013/10 ग्राम
बेंगलुरु में 999 फाइन चांदी का भाव: ₹1,78,380/1 किलो
कोलकाता में गोल्ड-सिल्वर के दाम
कोलकाता में 24 कैरेट सोने का भाव: ₹1,39,250/10 ग्राम
कोलकाता में 22 कैरेट सोने का भाव: ₹1,27,646/10 ग्राम
कोलकाता में 999 फाइन चांदी का भाव: ₹1,77,840/1 किलो
हैदराबाद में गोल्ड-सिल्वर के दाम
हैदराबाद में 24 कैरेट सोने का भाव: ₹1,39,660/10 ग्राम
हैदराबाद में 22 कैरेट सोने का भाव: ₹1,28,022/10 ग्राम
हैदराबाद में 999 फाइन चांदी का भाव: ₹1,78,360/1 किलो
चेन्नई में गोल्ड-सिल्वर के दाम
चेन्नई में 24 कैरेट सोने का भाव: ₹1,39,840/10 ग्राम
चेन्नई में 22 कैरेट सोने का भाव: ₹1,28,187/10 ग्राम
चेन्नई में 999 फाइन चांदी का भाव: ₹178,600/ 1 किग्रा
कैरेट के हिसाब से सोने की शुद्धता
कैरेट के हिसाब से सोने की शुद्धता अलग-अलग होती है। 24 कैरेट गोल्ड में शुद्धता 99.99 प्रतिशत होती है। जबकि, 22 कैरेट सोने में 91.67%, 18 कैरेट में 75%, 14 कैरेट में 58.33% और 9 कैरेट सोने में 37.5% शुद्ध सोना होता है। वहीं, चांदी की शुद्धता कैरेट के बजाय फाइननेस (Fineness) से मापी जाती है। 999 फाइननेस वाली चांदी में 99.9%, 925 में 92.5%, 900 में 90% और 800 फाइननेस वाली चांदी में 80% शुद्ध चांदी होती है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें