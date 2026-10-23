2 दिन में सोना ₹3000 से अधिक टूटा, चांदी ₹13000 से अधिक हुई सस्ती

मुख्य बातें

एमसीएक्स पर आज सोने-चांदी के भाव में आज भी बड़ी गिरावट नजर आ रही है। आज 10 ग्राम सोने का वायदा भाव 142443 रुपये पर आ गया है। जबकि, चांदी का भाव 194847 रुपये प्रति किलो पर आ गया है। शुरुआती कारोबार में ही चांदी के रेट में आज 5000 रुपये से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। जबकि, सोना आज 860 रुपये प्रति 10 ग्राम टूटा है। दो दिन में सोने के भाव में 3000 रुपये से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है जबकि, चांदी 13000 रुपये से अधिक टूट चुका है।

एमसीएक्स के आंकड़ों के अनुसार, 29 जनवरी को सोना 1,93,096 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर था और तब से लेकर आज की डेट तक 50653 रुपये तक सस्ता हो चुका है। वहीं, एमसीएक्स सिल्वर का ऑल टाइम हाई 4,20,048 रुपये है और यह 225201 रुपये सस्ता हो चुका है।

गुरुवार को भी आई थी तबाही इससे पहले चांदी और सोने की कीमतों में गुरुवार, 22 अक्टूबर को भी भारी गिरावट दर्ज की गई थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 8,593 रुपये प्रति किलोग्राम टूटकर 2,00,575 रुपये पर आ गया था। यह पिछले सात महीने का सबसे निचला स्तर था। वहीं, सोने की कीमत भी 2,300 रुपये प्रति 10 ग्राम गिरकर 1,43,600 रुपये पर पहुंच गई थी।

अक्टूबर में सोना-चांदी दोनों कमजोर इस महीने अब तक सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आ चुकी है। अक्टूबर में सोना करीब 4% और चांदी लगभग 12% टूट चुकी है। चांदी में सोने के मुकाबले ज्यादा गिरावट देखने को मिली है।

इंटरनेशनल मार्केट में 20 जुलाई के बाद के सबसे निचले स्तर पर सोना स्पॉट गोल्ड शुक्रवार को सिंगापुर में सुबह 8:10 बजे 4,024.48 डॉलर प्रति औंस पर लगभग स्थिर कारोबार कर रहा था। इससे पहले गुरुवार के सत्र में सोने की कीमत करीब 3% गिर गई थी और यह 20 जुलाई के बाद के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था। चांदी 0.1% गिरकर 54.49 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। प्लैटिनम में 0.2% की गिरावट रही, जबकि पैलेडियम स्थिर रहा।

क्यों गिर रहे सोना-चांदी अमेरिकी शेयर बाजारों में गुरुवार को गिरावट आई। इस दौरान अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की कुछ अवधि की यील्ड में 20 बेसिस पॉइंट तक की गिरावट दर्ज की गई, जो अगस्त 2025 के बाद सबसे बड़ी गिरावट थी। बाजार में बढ़ती अनिश्चितता के बीच निवेशकों ने बॉन्ड में निवेश बढ़ाया। वहीं, सोने में बिकवाली का दबाव बना रहा।

Global X ETFs के विश्लेषक जस्टिन लिन के मुताबिक, सोने में गिरावट की एक बड़ी वजह नकदी जुटाने की जरूरत हो सकती है। बाजार में तेज गिरावट के दौरान निवेशक मार्जिन कॉल और पूंजी संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सोने जैसे आसानी से बेचे जा सकने वाले एसेट्स को भी बेचते हैं। लिन के मुताबिक, सोने के लिए 3,900 डॉलर प्रति औंस का स्तर अहम है। अब बाजार की नजर इस स्तर पर बनी हुई है।

मिडिल ईस्ट में तनाव से बढ़ी चिंता कीमती धातुओं में गिरावट के पीछे मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव एक प्रमुख वजह है। क्षेत्र में तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है। इससे महंगाई बढ़ने और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में और बढ़ोतरी किए जाने की आशंका मजबूत हुई है। ब्याज दरें बढ़ने की संभावना से सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं पर दबाव बढ़ा है।

(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। कमोडिटी मार्केट जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर सोने-चांदी को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)