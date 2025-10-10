करवाचौथ पर सोने के रेट में भारी गिरावट, चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई पर, आगे क्या होगा

Gold Silver Price 10 October: आज करवाचौथ के मौके पर एक गुड न्यूज है। सोना आज 7वें आसमान से गिर गया है। जबकि, चांदी ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई है। आज 10 अक्टूबर को सोना एक झटके में ही 1784 रुपये सस्ता हो गया है। जबकि, चांदी के भाव में 2593 रुपये की बंपर उछाल दर्ज की गई है।

24 कैरेट सोने का भाव अब जीएसटी समेत 124470 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी जीएसटी समेत 167007 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। अक्टूबर में सोना 5496 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ। जबकि, चांदी की कीमत में प्रति किलो 19709 रुपये का उछाल आया।

आइबीजेए के मुताबिक आज 24 कैरेट सोना बिना जीएसटी 120845 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला जबकि, गुरुवार को यह बिना जीएसटी 122629 रुपये पर बंद हुआ था। दूसरी ओर चांदी भी बिना जीएसटी 159550 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। आज चांदी बिना जीएसटी 162143 रुपये प्रति किलो के रेट से खुला। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

कैरेट के हिसाब से आज गोल्ड के भाव आज 23 कैरेट गोल्ड भी 1777 रुपये सस्ता होकर 120361 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 123971 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 1634 रुपये टूटकर 112274 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। जीएसटी संग यह 114014 रुपये है।

आज 18 कैरेट गोल्ड 1338 रुपये की गिरावट के साथ 90634 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 93353 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।

14 कैरेट गोल्ड भी 1044 रुपये सस्ता होकर आज 70694 रुपये पर खुला और अब जीएसटी समेत 72814 रुपये पर आ गया है।

क्या आगे भी गिरावट रहेगी जारी एस्पेक्ट बुलियन एंड रिफाइनरी के सीईओ दर्शन देसाई ने कहा, "मध्य पूर्व में तनाव कम होने से निवेशकों को सोने जैसी सुरक्षित निवेश वाली संपत्तियों में मुनाफा कमाने के लिए प्रेरित होने के कारण सोने की कीमतों में गिरावट जारी रही। हालिया गिरावट के बावजूद, सोना लगातार आठवें हफ्ते बढ़त की राह पर है।"

देसाई ने कहा, "शॉर्ट टर्म में, भू-राजनीतिक जोखिमों में कमी और मजबूत अमेरिकी डॉलर के संयोजन से सोने की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। हालांकि, किसी भी गिरावट से निचले स्तरों पर खरीदार आकर्षित होने की संभावना है, क्योंकि अमेरिकी सरकार के बंद होने का जोखिम, फेडरल रिजर्व की स्वायत्तता को लेकर चिंताएं और मंदी की आशंकाएं जैसी कई अनिश्चितताएं अभी भी बनी हुई हैं।"

पृथ्वीफिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च के मनोज कुमार जैन ने कहा कि सोने को 3,944 डॉलर और 3,910 डॉलर पर समर्थन मिल रहा है, जबकि प्रतिरोध 4,040 डॉलर और 4,080 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस पर है। आज के सत्र में चांदी को 46.40 डॉलर और 45.50 डॉलर पर समर्थन मिल रहा है, जबकि प्रतिरोध 48 डॉलर और 48.80 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस पर है।