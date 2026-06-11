Gold Price Today: सोने के भाव में आज भी गिरावट, 11 दिन में ₹10879 हुआ सस्ता, चांदी ₹30406 टूटी

Gold Silver Rate Today 11 June:सर्राफा बाजारों में सोने के रेट में आज भी बड़ी गिरावट है जबकि, चांदी के भाव में मामूली तेजी है। आज 24 कैरेट गोल्ड के भाव 1562 रुपये गिरकर 145584 रुपये पर आ गए हैं। जबकि, चांदी के भाव 257 रुपये चढ़कर 235540 रुपये पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा 23 कैरेट से लेकर 14 कैरेट गोल्ड तक के रेट में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है।

इस महीने 24 कैरेट सोना 156463 रुपये से 145584 रुपये पर आ गया है। इस अवधि में सोना 10879 रुपये सस्ता हुआ है। जबकि, चांदी के भाव 263946 रुपये प्रति किलो से गिरकर 233540 रुपये पर आ गई है। चांदी इस दौरान 30406 रुपये टूटी है।

22 और 23 कैरेट गोल्ड के रेट आज 23 कैरेट गोल्ड के रेट में 1556 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। अब यह 145001 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। जबकि, 22 कैरेट गोल्ड का भाव आज 1431 रुपये सस्ता होकर 133355 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है।

18 और 14 कैरेट गोल्ड के रेट 18 कैरेट गोल्ड के दाम में 1172 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। अब 18 कैरेट सोने का भाव 109188 रुपये पर प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। सबसे कम रेट वाला गोल्ड यानी 14 कैरेट सोने की बात करें तो यह भी 913 रुपये टूटकर 85167 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। बता दें IBJA द्वारा जारी आज के इस गोल्ड-सिल्वर के रेट में जीएसटी नहीं जुड़ा है।

नवंबर के बाद से सबसे सस्ता सोना पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच इंटरनेशनल मार्केट में सोना नवंबर के बाद से निचले स्तर पर पहुंच गया। कॉमेक्स पर सोना गिरकर 4,132.80 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया, जो पिछले साल नवंबर के बाद का सबसे निचला स्तर है। वहीं चांदी भी कमजोरी के साथ 64.59 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करती दिखी।

क्यों टूट रहा है सोना? सोने पर दबाव की सबसे बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव है। ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है। महंगा तेल वैश्विक महंगाई बढ़ा सकता है, जिससे अमेरिकी फेडरल रिजर्व और अन्य केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा बनाए रख सकते हैं।

पीएम के सोना नहीं खरीदने की अपील का क्या हुआ असर पीएम मोदी ने 10 मई 2026 को एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की थी। इसके बाद ज्वेलर्स के यहां सोने के जेवर खरीदने वालों की भीड़ कम हो गई है। शादियों का सीजन नहीं होने की वजह से भी डिमांड में गिरावट है। पीएम की अपील के बाद पहली बार सोने का भाव निगेटिव जोन में आया है।

अपील से पहले यह 151078 रुपये पर था और आज तक कुल 5494 रुपये टूटकर 145584 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। चांदी की बात करें तो यह 255600 रुपये प्रति किलो से अब तक 22060 रुपये प्रति किलो सस्ती हो चुकी है।