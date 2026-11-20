सोने में भारी गिरावट, मार्केट खुलते ही ₹3456 टूटा, ₹1.23 लाख पर आ गया भाव, क्या अभी और टूटेगा?
मुख्य बातें
- Gold Price Today: सोने का वायदा भाव 3.42% गिरकर 1,23,092 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया
- इससे पहले सोना 1,27,548 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ रहा था
- निवेशक सोना-चांदी, शेयर और क्रिप्टोकरेंसी जैसे एसेट से पैसा निकालकर अमेरिकी डॉलर में लगा रहे हैं
Gold Price Crash: सोने के भाव में आज भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर आज सोने का वायदा भाव 3.42% गिरकर 1,23,092 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इससे पहले सोना 127548 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ रहा था। यानी आज मार्केट खुलते ही सोना 3,456 रुपये टूट गया। डॉलर की मजबूती और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका ने कीमती धातुओं पर दबाव बढ़ा दिया है।
वहीं, इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड 1.24% गिरकर 3,676.27 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। इससे पहले सत्र के दौरान, यह सितंबर 2025 के बाद के अपने सबसे निचले स्तर तक पहुंच गया था। दिसंबर डिलीवरी के लिए US गोल्ड फ्यूचर्स 1.67% गिरकर 3,679.50 डॉलर प्रति औंस पर आ गया।
क्या अभी और टूटेंगे भाव? सोने के लिए 3,500 डॉलर अहम स्तर
कोटक नियो के हेड ऑफ कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च अनिंद्य बनर्जी के मुताबिक, फिलहाल बाजार में कैश जुटाने की होड़ मची है। निवेशक सोना-चांदी, शेयर और क्रिप्टोकरेंसी जैसे एसेट से पैसा निकालकर अमेरिकी डॉलर में लगा रहे हैं। डॉलर इंडेक्स 104 के करीब पहुंच गया है, जो 19 महीने का हाई है। दिसंबर में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें बढ़ाने की आशंका भी लगभग पूरी तरह बाजार में शामिल हो चुकी है।
दूसरी ओर अमेरिकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड 5 प्रतिशत से ऊपर बनी हुई है। इससे निवेशकों के लिए सोने के मुकाबले बॉन्ड आकर्षक हो रहे हैं। जबकि, टेक्नोलॉजी और AI कंपनियों के शेयरों में गिरावट के कारण निवेशक दूसरे एसेट में भी बिकवाली कर रहे हैं। इसका असर सोने पर भी पड़ा है।
सोने के लिए 3,500 डॉलर अहम स्तर
अनिंद्य बनर्जी के मुताबिक, सोने के लिए 3,500 डॉलर प्रति औंस पहला अहम सपोर्ट है। इसके नीचे 3,400-3,500 डॉलर का मजबूत सपोर्ट जोन है। इस स्तर पर सोने में खरीदारी लौटती है या नहीं, इस पर बाजार की आगे की दिशा निर्भर करेगी। हालांकि, जब तक कीमतों में पलटने के संकेत नहीं मिलते, तब तक सोने में गिरावट का ट्रेंड बना रह सकता है।
निवेशकों को जल्दबाजी में खरीदारी से बचने की सलाह
अनिंद्य बनर्जी के मुताबिक, फिलहाल बाजार में बिकवाली का दबाव इतना ज्यादा है कि ओवरसोल्ड होने के बावजूद कीमतें गिर सकती हैं। ऐसे में निवेशकों को जल्दबाजी में खरीदारी करने से बचना चाहिए। सोने-चांदी में गिरावट थमने के लिए पहले दैनिक चार्ट पर मजबूती के संकेत मिलने जरूरी हैं।
भारत के प्रमुख शहरों सर्राफा बाजारों में 20 नवंबर के सोने-चांदी के रेट
नई दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव: ₹122680/10 ग्राम
नई दिल्ली में 22 कैरेट सोने का भाव: ₹112457/10 ग्राम
मुंबई में 24 कैरेट सोने का भाव: ₹122900/10 ग्राम
मुंबई में 22 कैरेट सोने का भाव: ₹112658/10 ग्राम
बेंगलुरु में 24 कैरेट सोने का भाव: ₹123060/10 ग्राम
बेंगलुरु में 22 कैरेट सोने का भाव: ₹112805/10 ग्राम
कोलकाता में 24 कैरेट सोने का भाव: ₹122800/10 ग्राम
कोलकाता में 22 कैरेट सोने का भाव: ₹112567/10 ग्राम
हैदराबाद में 24 कैरेट सोने का भाव: ₹123160/10 ग्राम
हैदराबाद में 22 कैरेट सोने का भाव: ₹112897/10 ग्राम
चेन्नई में 24 कैरेट सोने का भाव: ₹123330/10 ग्राम
चेन्नई में 22 कैरेट सोने का भाव: ₹113035/10 ग्राम
स्रोत: लाइव मिंट
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। कमोडिटी जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर सोना खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें