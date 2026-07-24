सोने का भाव 35 घंटे में ₹3497 टूटा, चांदी की कीमत ₹8641 लुढ़की, क्या है वजह?
मुख्य बातें
- बुधवार रात 11 बजे के करीब 10 ग्राम सोने का वायदा भाव 145693 रुपये था
- आज शुक्रवार सुबह साढ़े नौ बजे के आसपास यह 142196 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से ट्रेड कर रहा था
- वहीं, पिछले 35 घंटों में चांदी के रेट में 8641 रुपये की गिरावट आई है
MCX Gold Silver Price: कच्चे तेल की उछलती कीमतों ने शेयर मार्केट से लेकर कमोडिटी मार्केट तक हाहाकार मचा दिया है। आज एमसीएक्स पर सोने-चांदी के भाव टूट गए हैं। पिछले करीब 36 घंटे में सोने का भाव 3497 रुपये टूट चुका है। बुधवार रात 11 बजे के करीब 10 ग्राम सोने का वायदा भाव 145693 रुपये था। आज शुक्रवार सुबह साढ़े नौ बजे के आसपास यह 142196 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से ट्रेड कर रहा था।
जहां तक चांदी की बात करें तो आज सुबह 218539 रुपये प्रति किलो ग्राम के रेट से ट्रेड कर रही थी। बुधवार रात को 227180 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। पिछले 35 घंटों में इसमें 8641 रुपये की गिरावट आई है।
एमसीएक्स के आंकड़ों के अनुसार, 29 जनवरी को सोना 1,93,096 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर था और तब से लेकर आज की डेट तक 50,900 रुपये तक सस्ता हो चुका है।वहीं, एमसीएक्स सिल्वर का ऑल टाइम हाई 4,20,048 रुपये है और यह 2,01,509 रुपये सस्ता हो चुका है।
इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड-सिल्वर के भाव गिरे
शुक्रवार को सोने की कीमतों में गिरावट जारी रही, क्योंकि गुरुवार को यह 2% टूट चुका था। सिंगापुर में स्पॉट गोल्ड 0.4% सस्ता होकर 4,030.09 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। बुधवार को इसने दो हफ्ते का उच्चतम स्तर छुआ था, लेकिन अब यह उस स्तर से 130 डॉलर से अधिक नीचे है। अगस्त डिलीवरी वाले अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स भी 0.4% गिरकर 4,033.20 डॉलर पर आ गए।
क्या कह रहे एक्सपर्ट्स
गोल्डसिल्वर सेंट्रल के मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रायन लैन के अनुसार, "कम समय में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। सोना पिछले कई हफ्तों से 3,980 डॉलर से लेकर 4,170 डॉलर के बीच फंसा हुआ है। जब भी कीमत 4,000 डॉलर के करीब या उससे नीचे जाती है, तो बड़े खरीदार आकर इसे वापस ऊपर खींच लेते हैं।"
ईरान विवाद और तेल की कीमतों का असर
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ईरान और उसके हूती सहयोगियों को "बड़ी सैन्य सजा" देने की चेतावनी दी। यह बयान उस समय आया, जब यमनी हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में दो सऊदी तेल टैंकरों पर हमला किया। इसके चलते ब्रेंट क्रूड में गुरुवार को 7% की उछाल आई और यह मई के बाद पहली बार 100 डॉलर प्रति बैरल के पार चला गया। यह युद्ध शुरू होने के बाद से सबसे तेज बढ़तों में से एक है।
ऊंची ब्याज दरों के बने रहने की आशंका
तेल की बढ़ती कीमतों ने महंगाई और लंबे समय तक ऊंची ब्याज दरों के बने रहने की आशंकाओं को हवा दी है। हालांकि परंपरागत रूप से सोना महंगाई से बचाव का साधन माना जाता है, लेकिन ऊंची ब्याज दरों के माहौल में यह अपना आकर्षण खो देता है, क्योंकि यह कोई ब्याज या आय नहीं देता।
अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक पर नजर
बाजार की निगाहें अगले हफ्ते होने वाली अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक पर हैं। उम्मीद है कि केंद्रीय बैंक इस बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। हालांकि, सीएमई फेडवॉच टूल के अनुसार, ट्रेडर्स सितंबर में दरों में बढ़ोतरी की 81% संभावना जता रहे हैं। दूसरी ओर, यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने गुरुवार को उम्मीद के मुताबिक ब्याज दरों को स्थिर रखा, लेकिन सितंबर में एक और बढ़ोतरी की संभावना से इनकार नहीं किया।
(डिस्क्लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। कमोडिटी मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें