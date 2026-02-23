Hindustan Hindi News
बिटकॉइन में भारी गिरावट: आ गया 65,000 डॉलर के नीचे, 8 महीने के निचेल स्तर पर

Feb 23, 2026 09:57 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Bitcoin Price Today: दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन 23 फरवरी को एशियाई कारोबार में 65,000 डॉलर के स्तर से नीचे फिसल गई, जो आठ महीनों में इसका सबसे निचला स्तर है। यह गिरावट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ की स्थिति को लेकर बढ़ी अनिश्चितता के बीच आई है।

दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन 23 फरवरी को एशियाई कारोबार में 65,000 डॉलर के स्तर से नीचे फिसल गई, जो आठ महीनों में इसका सबसे निचला स्तर है। कॉइनमार्केटकैप के आंकड़ों के मुताबिक, शुरुआती एशियाई कारोबार में यह गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ की स्थिति को लेकर बढ़ी अनिश्चितता के बीच आई है।

डेल्टा एक्सचेंज की शोध विश्लेषक रिया सहगल के अनुसार, "डोनाल्ड ट्रंप की 15 प्रतिशत वैश्विक टैरिफ घोषणा ने वैश्विक जोखिम वाली एसेट्स को झटका दिया, जिससे जोखिम से बचाव का रुख बना। निवेशक अब सोना जैसे सेफ हेवन के तरफ झुके हैं, जिसमें 2 प्रतिशत से अधिक की तेजी आई, जबकि जोखिम कम करने के कदमों ने क्रिप्टो में बिकवाली को बढ़ा दिया।"

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले और टैरिफ में उतार-चढ़ाव का असर

20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने IEEPA-सक्षम ग्लोबल टैरिफ को खारिज कर दिया था, लेकिन ट्रंप ने कुछ ही घंटों में धारा 122 के तहत 10 प्रतिशत शुल्क फिर से लगा दिए। 21 फरवरी को इसे बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया। इस बीच, अधिकारियों ने कहा है कि पहले से तय व्यापार समझौते सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित नहीं हैं।

आज बिटकॉइन 4.8 प्रतिशत टूटकर 64,300 डॉलर पर

बिटकॉइन 4.8 प्रतिशत गिरकर लगभग 64,300 डॉलर पर आ गया, जो इस साल 6 फरवरी के बाद और पिछले साल जून के बाद का सबसे निचला स्तर है, जब यह इसी स्तर पर था। कॉइनमार्केटकैप के आंकड़ों के अनुसार, बिटकॉइन 64,817.42 डॉलर पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले 24 घंटों में 4.69 प्रतिशत की गिरावट है। इसका मार्केट कैप 1.29 ट्रिलियन डॉलर और कारोबारी मात्रा 27.41 बिलियन डॉलर रही।

मुद्रेक्स के प्रमुख क्वांट विश्लेषक अक्षत सिद्धांत ने मिंट को बताया कि यह गिरावट एशियाई बाजारों में ट्रंप के सप्ताहांत में घोषित 15 प्रतिशत वैश्विक टैरिफ की प्रतिक्रिया के रूप में आई है। उन्होंने कहा, "अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले टैरिफ को अमान्य किए जाने के बाद टैरिफ के नए सेट ने बाजारों में जोखिम से बचाव का भाव पैदा कर दिया। इसके अलावा, ईटीएफ से लगातार बाहर निकलने की होड़ ने भी बिकवाली के दबाव को बढ़ा दिया।"

पूरा क्रिप्टो बाजार दबाव में

गौरतलब है कि जहां बिटकॉइन को झटका लगा है, वहीं पूरा क्रिप्टोकरेंसी मार्केट प्रभावित हुआ है। एक ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार, दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी एथेरियम 5.2 प्रतिशत फिसल गई।

कॉइनमार्केटकैप के अनुसार, क्रिप्टो मार्केट कैप भी 2.23 ट्रिलियन डॉलर के लाल निशान में है, जबकि कारोबारी मात्रा 67.07 बिलियन डॉलर है। बिटकॉइन का बाजार दबदबा 58.1 प्रतिशत है, एथेरियम 10.1 प्रतिशत और अन्य टोकन 31.8 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हैं।

एथेरियम, एक्सआरपी, बिनेंस का हाल

कॉइनमार्केटकैप के आंकड़ों के अनुसार, एथेरियम 1,868.69 डॉलर पर कारोबार कर रहा था, जो 5.25 प्रतिशत की गिरावट है। इसका मार्केट कैप 225.53 बिलियन डॉलर और कारोबारी मात्रा 13.61 बिलियन डॉलर रही।

डॉलर से जुड़ी ऑल्टकॉइन टीथर 0.9998 डॉलर पर कारोबार कर रही थी, जिसका मार्केट कैप 183.59 बिलियन डॉलर था। कारोबारी मात्रा 58.05 बिलियन डॉलर रही। एक्सआरपी 1.34 डॉलर पर कारोबार कर रहा था, जो 5.42 प्रतिशत की गिरावट है। इसका मार्केट कैप 82.31 बिलियन डॉलर और कारोबारी मात्रा 2.01 बिलियन डॉलर रही।

शीर्ष पांच में शामिल बिनेंस 588.14 डॉलर पर कारोबार कर रहा था, जो 5.7 प्रतिशत की गिरावट है। इसका मार्केट कैप 80.19 बिलियन डॉलर और कारोबारी मात्रा 1.41 बिलियन डॉलर रही।

बिटकॉइन और क्रिप्टो बाजार पर विशेषज्ञों की राय

ऑर्बिट मार्केट्स की सह-संस्थापक कैरोलिन मॉरन ने ब्लूमबर्ग को बताया, "क्रिप्टो बाजार नाजुक बना हुआ है, बाजार सहभागी 60,000 डॉलर पर समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं। ईरान भू-राजनीतिक तनाव से लेकर अमेरिकी टैरिफ की उथल-पुथल तक, व्यापक आर्थिक अनिश्चितता अब बाजार पर भारी पड़ रही है, और इससे उस स्तर का फिर से परीक्षण हो सकता है।"

बीटीसी मार्केट्स की विश्लेषक रसेल लुकास ने बताया कि बिटकॉइन के लिए 65,000 डॉलर एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है। उन्होंने कहा, "इसके नीचे निर्णायक रूप से टूटने से 60,000 डॉलर का स्तर सामने आ जाएगा। ऊपर की ओर, तेजड़ियों को रुख बदलने के लिए 70,000 डॉलर को फिर से हासिल करना होगा।" सिद्धांत का मानना है कि बिटकॉइन पलटाव से पहले 60,000 डॉलर के स्तर का परीक्षण कर सकता है। उन्होंने कहा, "तत्काल प्रतिरोध 68,500 डॉलर पर है।"

