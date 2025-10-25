52 वीक हाई से 15% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा यह शेयर, अब ₹5000 करोड़ की हुई डील
संक्षेप: आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) शेयर वर्तमान में अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 263.95 रुपये से लगभग 15 प्रतिशत नीचे कारोबार कर रहा है। मार्च 2025 में शेयर 158.90 रुपये के स्तर तक आ गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।
आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) ने 5000 करोड़ रुपये की बंदरगाह अवसंरचना परियोजनाओं में सहयोग के लिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण (जेएनपीए) के साथ एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हुडको ने शेयर बाजार को बताया कि उसने जेएनपीए के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन पर हुडको के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) संजय कुलश्रेष्ठ और जेएनपीए के चेयरमैन शरद वाघ ने हस्ताक्षर किए।
हुडको के शेयर का हाल
बीते शुक्रवार को हुडको के शेयर बीएसई पर 0.81 प्रतिशत की गिरावट के साथ 226.85 रुपये पर बंद हुए जबकि पिछले कारोबारी दिन यह 228.70 रुपये पर बंद हुआ था। शेयर वर्तमान में अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 263.95 रुपये से लगभग 15 प्रतिशत नीचे कारोबार कर रहा है। मार्च 2025 में शेयर 158.90 रुपये के स्तर तक आ गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।
कैसे रहे तिमाही नतीजे
हुडको ने वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में 630.23 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 557.75 करोड़ रुपये से 13 प्रतिशत अधिक है। लोन बुक भी 1,34,410 करोड़ रुपये के नए शिखर पर पहुंच गई जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 557.75 करोड़ रुपये से 29 प्रतिशत अधिक है। हुडको के शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो सितंबर की तिमाही तक प्रमोटर्स के पास 75 पर्सेंट की हिस्सेदारी है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डर्स के पास 25 पर्सेंट की हिस्सेदारी है।
हुडको, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के अंतर्गत भारत सरकार का एक उद्यम है। यह सतत विकास पर केंद्रित आवास और शहरी इंफ्रा के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका कार्यक्षेत्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के लिए परियोजनाओं को समर्थन प्रदान करना, साथ ही ऋण, परामर्श और तकनीकी सलाहकार सेवाएं देना है।