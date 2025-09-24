HSBC upgrades Indian equities to overweight Sensex may rise 94000 by 2026 end 94,000 तक जाएगा सेंसेक्स, HSBC का अनुमान, शेयर बाजार निवेशकों को होगा फायदा!, Business Hindi News - Hindustan
94,000 तक जाएगा सेंसेक्स, HSBC का अनुमान, शेयर बाजार निवेशकों को होगा फायदा!

उस समय फर्म ने उच्च वैल्यूएशन और आर्थिक वृद्धि में सुस्ती को कारण बताते हुए स्टॉक्स की अपसाइड संभावनाओं को सीमित करार दिया था। हालांकि, अब फर्म के अनुसार अमेरिका के टैरिफ का अधिकांश सूचीबद्ध कंपनियों के मुनाफे पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 12:47 PM
Sensex Outlook: ग्लोबल रिसर्च फर्म HSBC ने भारत के इक्विटी मार्केट को ‘न्यूट्रल’ से ‘ओवरवेट’ रेटिंग पर अपग्रेड किया है। फर्म ने यह बदलाव बेहतर वैल्यूएशन, सरकार की सहायक नीतियों और घरेलू निवेशकों के मजबूत प्रवाह को देखते हुए किया है। HSBC ने सेंसेक्स का लक्ष्य 94,000 अंक तक 2026 के अंत तक रखा है, जिससे वर्तमान स्तरों से संभावित अपसाइड 13% से अधिक है। HSBC ने बताया कि इस अपग्रेड से आठ महीने पहले, जनवरी 2025 में उसने भारतीय शेयरों को डाउनग्रेड किया था। उस समय फर्म ने उच्च वैल्यूएशन और आर्थिक वृद्धि में सुस्ती को कारण बताते हुए स्टॉक्स की अपसाइड संभावनाओं को सीमित करार दिया था। हालांकि, अब फर्म के अनुसार अमेरिका के टैरिफ का अधिकांश सूचीबद्ध कंपनियों के मुनाफे पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। बता दें कि इससे शेयर बाजार के निवेशकों को फायदा हो सकता है।

ब्रोकरेज फर्म ने क्या कहा

HSBC ने अपने एशिया इक्विटी स्ट्रेटेजी नोट में कहा, “कोरिया और ताइवान के भीड़भाड़ वाले ट्रेड के विपरीत, भारत एशिया का शांत कोना है। पिछले 12 महीनों में विदेशी फंड ने भारत से काफी निकासी की है, लेकिन स्थानीय निवेशक मजबूत बने हुए हैं। जबकि कमाई में वृद्धि की उम्मीदें थोड़ी घट सकती हैं, वैल्यूएशन अब चिंता का विषय नहीं हैं, सरकारी नीतियां शेयरों के लिए सकारात्मक बन रही हैं और अधिकांश विदेशी फंड हल्के पोजिशन में हैं। इस आधार पर भारतीय शेयर अब क्षेत्रीय दृष्टि से आकर्षक दिखते हैं।” वर्ष 2025 में अब तक, भारत के इक्विटी बेंचमार्क 5% बढ़े हैं, जो एमएससीआई एशिया एक्स जापान की 23% वृद्धि के मुकाबले कम हैं। HSBC ने कहा कि भारत में सरकारी नीतियां अब शेयरों के लिए सकारात्मक फैक्टर बन रही हैं, जबकि अधिकांश विदेशी फंड हल्के पोजिशन में हैं।

क्या है डिटेल

विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के शेयर बाजार में यह रेटिंग सुधार विदेशी निवेशकों के लिए भी सकारात्मक संकेत है। सरकार की सपोर्टिव पॉलिसीज, जैसे आर्थिक सुधार, जीएसटी में बदलाव और पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देना, निवेशकों का भरोसा मजबूत कर रहे हैं। इसके साथ ही घरेलू निवेशकों द्वारा लगातार निवेश, बाजार की स्थिरता और दीर्घकालिक ग्रोथ संभावनाओं को और बल दे रहा है। 24 सितंबर सुबह 10:30 बजे सेंसेक्स 230.62 अंक या 0.28% घटकर 81,871.48 पर और निफ्टी 67 अंक या 0.27% गिरकर 25,102.50 पर कारोबार कर रहा

