दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों पर भारतीयों का राज! टॉप पर पहुंचे सुंदर पिचाई, दूसरे नंबर पर सत्या नडेला

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HSBC Hurun Global Indians List 2026: अल्फाबेट (Alphabet) के CEO सुंदर पिचाई ने दुनिया के सबसे प्रभावशाली भारतीय मूल के कॉरपोरेट लीडर्स की लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है। अल्फाबेट (Alphabet) की वैल्यूएशन 4.2 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गई है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला दूसरे और माइक्रोन टेक्नोलॉजी (Micron Technology) के संजय मेहरोत्रा तीसरे नंबर पर हैं। इस लिस्ट में शामिल 236 भारतीय मूल के लीडर्स की कंपनियों की कुल वैल्यू 15 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 1,350 लाख करोड़ रुपये है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

दुनिया की बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों में भारतीय मूल के अधिकारियों का दबदबा लगातार बढ़ रहा है। गूगल (Google) की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट (Alphabet) के CEO सुंदर पिचाई ने इस मामले में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। HSBC हुरुन ग्लोबल इंडियंस लिस्ट (HSBC Hurun Global Indians List 2026) में उन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। इस लिस्ट में माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला और माइक्रोन टेक्नोलॉजी (Micron Technology) के संजय मेहरोत्रा जैसे दिग्गज भी शामिल हैं।

इस लिस्ट की खास बात यह है कि इसमें शामिल 236 भारतीय मूल के कारोबारी और अधिकारी विदेशों में मुख्यालय वाली 200 कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं। इन कंपनियों की कुल वैल्यू 15 ट्रिलियन डॉलर है। यह आंकड़ा 2024 में जारी पहली लिस्ट के 9.9 ट्रिलियन डॉलर के मुकाबले 53 फीसदी ज्यादा है।

सुंदर पिचाई की अल्फाबेट बनी सबसे मूल्यवान कंपनी

HSBC Hurun की इस लिस्ट में सुंदर पिचाई की अगुवाई वाली Alphabet पहले नंबर पर है। कंपनी की वैल्यूएशन बढ़कर 4.2 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। इसके साथ ही Alphabet ने माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ दिया है। 2024 की पहली लिस्ट के बाद Alphabet की वैल्यूएशन में करीब 98 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। दूसरी ओर इसी अवधि में माइक्रोसॉफ्ट की वैल्यूएशन 17 फीसदी घटी है। इसी बदलाव के चलते Alphabet दुनिया के भारतीय मूल के लीडर्स द्वारा संचालित सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है।

लिस्ट में माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला दूसरे स्थान पर हैं। वहीं, माइक्रोन टेक्नोलॉजी (Micron Technology) के संजय मेहरोत्रा तीसरे नंबर पर हैं। YouTube के CEO नील मोहन और Google Cloud के CEO थॉमस कुरियन भी टॉप-5 में शामिल हैं।

माइक्रोन टेक्नोलॉजी की वैल्यूएशन में 1,174% का उछाल

इस लिस्ट की टॉप-5 कंपनियों में माइक्रोन टेक्नोलॉजी (Micron Technology) ने वैल्यूएशन के मामले में सबसे तेज बढ़त दर्ज की है। कंपनी की वैल्यूएशन 1,174 फीसदी बढ़कर 1.4 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गई है। इस तेजी के पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी तकनीकों की बढ़ती मांग को अहम वजह माना गया है। AI सिस्टम को बड़े पैमाने पर मेमोरी चिप्स की जरूरत होती है और Micron इसी क्षेत्र में कारोबार करती है।

रिपोर्ट के मुताबिक, टॉप-5 कंपनियों की कुल वैल्यूएशन 9.1 ट्रिलियन डॉलर है, जो पूरी लिस्ट की कुल वैल्यू का करीब 61 फीसदी है। वहीं, टॉप-10 कंपनियों की वैल्यूएशन 10.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचती है।

AI सेक्टर में भारतीय मूल के लीडर्स का बढ़ता दबदबा

इस साल की Hurun लिस्ट में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक अलग इंडस्ट्री के तौर पर शामिल किया गया है। इस सेक्टर की 18 कंपनियों की कुल वैल्यूएशन 227 अरब डॉलर है।खास बात यह है कि लिस्ट में शामिल 200 कंपनियों में से 103 कंपनियां AI आधारित हैं या अपने कारोबार में AI का बड़े स्तर पर इस्तेमाल कर रही हैं। इन कंपनियों की कुल वैल्यूएशन 10.7 ट्रिलियन डॉलर है, यानी पूरी लिस्ट की करीब 71 फीसदी वैल्यू इन्हीं कंपनियों से आती है।

AI स्टार्टअप Cursor इस लिस्ट का सबसे मूल्यवान स्टार्टअप है, जिसकी वैल्यूएशन 60 अरब डॉलर बताई गई है। टॉप-10 सबसे मूल्यवान स्टार्टअप में 7 कंपनियां AI सेक्टर से जुड़ी हैं। इन सभी 10 स्टार्टअप का मुख्यालय अमेरिका में है। इंडस्ट्री के लिहाज से सॉफ्टवेयर (Software) और सर्विसेस (Services) सबसे आगे हैं। इस सेक्टर की 53 कंपनियां लिस्ट में शामिल हैं। इसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेस (Financial Services) की 31 और हेल्थकेयर (Healthcare) की 21 कंपनियां हैं।

अमेरिका में रहते हैं सबसे ज्यादा भारतीय मूल के कारोबारी

दुनिया में भारतीय मूल के इन कॉरपोरेट लीडर्स का सबसे बड़ा ठिकाना अमेरिका है। लिस्ट में शामिल 236 लोगों में से 177 अमेरिका में रहते हैं। यह कुल संख्या का करीब तीन-चौथाई हिस्सा है। इसके बाद UAE और ब्रिटेन में 15-15 लीडर्स रहते हैं, जबकि सिंगापुर में ऐसे 9 लीडर्स हैं।शहरों की बात करें तो सैन फ्रांसिस्को इस मामले में सबसे आगे है। यहां लिस्ट में शामिल 40 लोग रहते हैं। दुबई में 15, जबकि पालो ऑल्टो और लंदन में 13-13 लीडर्स रहते हैं।

अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में अकेले 91 लीडर्स रहते हैं। वहीं, भारत में इनके मूल राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र 22 लोगों के साथ पहले नंबर पर है। दिल्ली से 21 और तमिलनाडु से 15 लोग इस लिस्ट में शामिल हैं।

भारत के IIT और यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं कई दिग्गज

विदेशों में बड़ी कंपनियों का नेतृत्व करने वाले भारतीय मूल के इन अधिकारियों की शिक्षा में भारतीय संस्थानों की भी अहम भूमिका रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 58 फीसदी लीडर्स ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भारत में पूरी की है। इनमें IIT दिल्ली सबसे आगे है। यहां से पढ़ाई करने वाले 15 लोग इस लिस्ट में शामिल हैं। इसके बाद मुंबई यूनिवर्सिटी से 12 और IIT मद्रास से 11 लीडर्स ने ग्रेजुएशन किया है।

पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इस मामले में सबसे आगे है। यहां से 19 लीडर्स ने पढ़ाई की है। पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले 176 लोगों में से करीब 73 फीसदी ने अमेरिका के संस्थानों से शिक्षा हासिल की है।

लिस्ट में 16 महिलाएं, कंपनियों की वैल्यूएशन 699 अरब डॉलर

इस साल की लिस्ट में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। 2024 में जहां 12 महिलाएं शामिल थीं, वहीं 2026 की लिस्ट में यह संख्या बढ़कर 16 हो गई है। इन महिलाओं की कंपनियों की कुल वैल्यूएशन करीब 699 अरब डॉलर है। इस ग्रुप में अरिस्ता नेटवर्क्स की CEO जयश्री वी. उल्लाल सबसे आगे हैं। उनकी कंपनी की वैल्यूएशन 208 अरब डॉलर है। इसके बाद वर्टेक्स फार्मा (Vertex Pharmaceuticals) की रेशमा केवलरमानी और US Bancorp की गुंजन केडिया का नाम आता है।

23 साल के युवा बने लिस्ट के सबसे कम उम्र के कारोबारी

इस लिस्ट में उम्र के लिहाज से भी कई दिलचस्प नाम हैं। मर्कर (Mercor) के 23 वर्षीय को-फाउंडर्स आदर्श हिरेमठ और सूर्या मिधा सबसे कम उम्र के सदस्य हैं। वहीं, SymphonyAI के संस्थापक रोमेश वाधवानी 79 साल की उम्र के साथ लिस्ट में सबसे बुजुर्ग कारोबारी हैं। इसमें शामिल सभी लोगों की औसत उम्र 55 साल है।

'ब्रेन ड्रेन नहीं, अब ब्रेन ब्रिज का दौर'

हुरुन इंडिया (Hurun India) के फाउंडर और चीफ रिसर्चर अनस रहमान जुनैद के मुताबिक, पहले विदेशों में भारतीय प्रतिभाओं के जाने को ब्रेन ड्रेन कहा जाता था। लेकिन अब भारतीय मूल के लीडर्स दुनिया की बड़ी कंपनियों को चला रहे हैं। इसे उन्होंने 'ब्रेन ब्रिज' यानी भारत और दुनिया के बीच प्रतिभा और कारोबार का मजबूत जुड़ाव बताया।