₹96 के IPO पर दांव लगाने को टूट पड़े निवेशक, 40 गुना हुआ सब्सक्राइब, GMP में भी तेजी

संक्षेप:

इस IPO के जरिए कंपनी करीब ₹50.92 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है, जो पूरी तरह फ्रेश इश्यू है। एसएमई सेगमेंट में यह इश्यू साइज के साथ-साथ निवेशकों की दिलचस्पी के कारण भी चर्चा में बना हुआ है।

Dec 15, 2025 05:13 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
HRS Aluglaze Ltd IPO: एचआरएस अलुग्लेज लिमिटेड आईपीओ का IPO भारतीय प्राइमरी मार्केट में 11 दिसंबर 2025 को खुल चुका है और यह 15 दिसंबर 2025 तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। कंपनी ने IPO का प्राइस बैंड ₹94 से ₹96 प्रति शेयर तय किया है। यह इश्यू बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होने वाला है। इस IPO के जरिए कंपनी करीब ₹50.92 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है, जो पूरी तरह फ्रेश इश्यू है। एसएमई सेगमेंट में यह इश्यू साइज के साथ-साथ निवेशकों की दिलचस्पी के कारण भी चर्चा में बना हुआ है।

ग्रे मार्केट में क्या चल रहा भाव

ग्रे मार्केट में भी एचआरएस अलुग्लेज आईपीओ को लेकर अच्छा माहौल दिख रहा है। बाजार से जुड़े जानकारों के मुताबिक, कंपनी के शेयर ₹14 के प्रीमियम पर ग्रे मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। यानी अगर ऊपरी प्राइस बैंड ₹96 माना जाए, तो लिस्टिंग के समय शेयर ₹110 के आसपास दिख सकता है। इस IPO के बुक रनिंग लीड मैनेजर संचयी पूंजी प्राइवेट लिमिटेड हैं, जबकि एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखकर निवेशकों में लिस्टिंग गेन को लेकर उम्मीदें बढ़ी हैं।

36.97 गुना हुआ सब्सक्राइब

सब्सक्रिप्शन के मोर्चे पर भी IPO को शानदार रिस्पॉन्स मिला है। बोली के तीसरे दिन शाम 3:30 बजे तक यह IPO कुल मिलाकर 36.97 गुना सब्सक्राइब हो चुका था। रिटेल निवेशकों का हिस्सा 41.02 गुना, NII यानी HNI कैटेगरी 58.80 गुना और QIB हिस्सा 18.04 गुना भर चुका था। IPO का लॉट साइज 1,200 शेयर रखा गया है। शेयरों का अलॉटमेंट 16 दिसंबर 2025 को होने की संभावना है, जबकि लिस्टिंग 18 दिसंबर 2025 को हो सकती है।

कंपनी की फाइनेंशियल्स स्थिति

अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो एचआरएस अलुग्लेज लिमिटेड की ग्रोथ काफी मजबूत नजर आती है। FY25 में कंपनी का रेवेन्यू 56% बढ़ा, जबकि PAT में 188% की जबरदस्त उछाल देखने को मिली। 31 मार्च 2025 तक कंपनी का ऋण-इक्विटी रेश्यो 1.92, RoE 34.24% और PAT मार्जिन 12.22% रहा। वहीं, मूल्य-टू-बुक वैल्यू 6.53 है। मजबूत आंकड़ों और अच्छे सब्सक्रिप्शन के चलते यह IPO डिजिटल निवेशकों के बीच खासा आकर्षण बना हुआ है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
