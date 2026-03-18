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HRA क्लेम करते हैं तो आपके लिए खबर… 1 अप्रैल से लागू हो रहे हैं नए नियम

Mar 18, 2026 04:17 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
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HRA Rule: अगले महीने 1 अप्रैल से लागू होने जा रहे नए आयकर नियमों में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

HRA क्लेम करते हैं तो आपके लिए खबर… 1 अप्रैल से लागू हो रहे हैं नए नियम

HRA Rule: अगले महीने 1 अप्रैल से लागू होने जा रहे नए आयकर नियमों में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब HRA का फायदा लेने वाले सैलरीड लोगों को अपने मकान मालिक (लैंडलॉर्ड) के साथ रिश्ते की जानकारी देना अनिवार्य होगा। यानी अगर आप किराया देकर टैक्स छूट लेते हैं, तो आपको यह भी बताना होगा कि मकान मालिक आपका रिश्तेदार है या नहीं।

ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स क्या है

ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 के मुताबिक, यह जानकारी Form 12BB में देनी होगी। खास बात यह है कि अगर आप अपने माता-पिता, भाई-बहन, पति या पत्नी या किसी अन्य रिश्तेदार को किराया दे रहे हैं, तो इस रिश्ते का खुलासा करना जरूरी होगा। सरकार का मकसद साफ है—HRA क्लेम में पारदर्शिता बढ़ाना और फर्जी दावों पर रोक लगाना।

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क्या है नियम

नियम के अनुसार, अगर आप साल में ₹1 लाख से ज्यादा किराया देते हैं, तो मकान मालिक का PAN देना भी जरूरी होगा। इससे टैक्स विभाग यह जांच कर सकेगा कि जिस व्यक्ति को आप किराया दे रहे हैं, वह अपनी आय में उसे दिखा भी रहा है या नहीं। अगर PAN उपलब्ध नहीं है, तो मकान मालिक का नाम, पता और एक डिक्लेरेशन देना होगा कि उनके पास PAN नहीं है।

क्या कहते हैं जानकार

एनालिस्ट का कहना है कि पहले कई मामलों में लोग नकली रेंट रसीदें दिखाकर या गलत जानकारी देकर HRA का फायदा ले लेते थे। लेकिन अब नए सिस्टम के जरिए टैक्स विभाग किरायेदार और मकान मालिक दोनों के डेटा को मिलान करके आसानी से गड़बड़ी पकड़ सकेगा। एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम (AIS) और अन्य डिजिटल टूल्स से निगरानी और सख्त हो जाएगी।

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अगर कोई व्यक्ति सही जानकारी नहीं देता या गलत दावा करता है, तो उसका HRA क्लेम खारिज किया जा सकता है। इससे उसकी टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगी और उसे ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, गलत जानकारी देने पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 270A के तहत 50% से लेकर 200% तक का भारी जुर्माना भी लग सकता है।

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इसलिए टैक्सपेयर्स को सलाह दी जा रही है कि वे अपने सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें—जैसे रेंट एग्रीमेंट, रेंट रसीद, बैंक ट्रांजैक्शन का प्रूफ, Form 12BB और मकान मालिक का PAN। अगर आप परिवार के किसी सदस्य को किराया दे रहे हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि वह व्यक्ति अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में उस किराये को दिखाए। तभी आप बिना किसी परेशानी के HRA का लाभ उठा पाएंगे।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

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