HR ने CEO समेत सभी कर्मचारियों को भेज दिया 'नौकरी से निकाले जाने' का ईमेल, मचा हड़कंप

संक्षेप: एक ऑनलाइन फोरम रेडिट पर एक कर्मचारी ने एक अजीबोगरीब घटना का खुलासा किया है, जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उनकी कंपनी के HR विभाग ने गलती से हर कर्मचारी को, यहां तक कि CEO को भी, एक नौकरी से हटाए जाने का नोटिस भेज दिया।

एक ऑनलाइन फोरम रेडिट पर एक कर्मचारी ने एक अजीबोगरीब घटना का खुलासा किया है, जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उनकी कंपनी के HR विभाग ने गलती से हर कर्मचारी को, यहां तक कि CEO को भी, एक "नौकरी से हटाए जाने का नोटिस" भेज दिया। यह घटना तब हुई जब HR टीम एक नए ऑटोमेशन टूल का परीक्षण कर रही थी। इस टूल को कंपनी से जाने वाले कर्मचारियों को अलविदा ईमेल भेजने के लिए बनाया गया था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोई यह भूल गया कि इस टूल को "टेस्ट मोड" से "लाइव मोड" पर स्विच करना है।

ईमेल पढ़ते ही मच गया हड़कंप इस भूल का नतीजा यह हुआ कि लगभग 300 कर्मचारियों को वह ईमेल मिल गया, जिसकी शुरुआत इस वाक्य से होती थी, "आपका लास्ट वर्किंग डे तुरंत प्रभाव से है।" ईमेल मिलते ही कंपनी की इंटर्नल चैट (स्लैक) पर तुरंत हड़कंप मच गया। एक मैनेजर ने तो यहां तक पूछा, "क्या मुझे अपना सामान समेटना शुरू कर देना चाहिए?"

अंत में IT विभाग को करना पड़ा हस्तक्षेप इस अफरातफरी को नियंत्रित करने के लिए आखिरकार IT विभाग को आगे आना पड़ा। उन्होंने सभी को बड़े-बड़े अक्षरों में एक जरूरी संदेश भेजा, "किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला गया है। कृपया अपने बैज वापस न जमा करें।"

इंटरनेट पर मजाक और रिएक्शन यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गई और लोगों ने इस पर हंसी-मजाक किया। एक यूजर ने लिखा कि कोई कर्मचारी ईमेल पर 'थम्स अप' का रिएक्शन करके बैठा होगा, "अच्छा, तो लगता है मैं निकाल दिया गया हूं।"