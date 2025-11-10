Hindustan Hindi News
HR ने CEO समेत सभी कर्मचारियों को भेज दिया 'नौकरी से निकाले जाने' का ईमेल, मचा हड़कंप

संक्षेप: एक ऑनलाइन फोरम रेडिट पर एक कर्मचारी ने एक अजीबोगरीब घटना का खुलासा किया है, जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उनकी कंपनी के HR विभाग ने गलती से हर कर्मचारी को, यहां तक कि CEO को भी, एक नौकरी से हटाए जाने का नोटिस भेज दिया।

Mon, 10 Nov 2025 11:57 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
एक ऑनलाइन फोरम रेडिट पर एक कर्मचारी ने एक अजीबोगरीब घटना का खुलासा किया है, जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उनकी कंपनी के HR विभाग ने गलती से हर कर्मचारी को, यहां तक कि CEO को भी, एक "नौकरी से हटाए जाने का नोटिस" भेज दिया। यह घटना तब हुई जब HR टीम एक नए ऑटोमेशन टूल का परीक्षण कर रही थी। इस टूल को कंपनी से जाने वाले कर्मचारियों को अलविदा ईमेल भेजने के लिए बनाया गया था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोई यह भूल गया कि इस टूल को "टेस्ट मोड" से "लाइव मोड" पर स्विच करना है।

ईमेल पढ़ते ही मच गया हड़कंप

इस भूल का नतीजा यह हुआ कि लगभग 300 कर्मचारियों को वह ईमेल मिल गया, जिसकी शुरुआत इस वाक्य से होती थी, "आपका लास्ट वर्किंग डे तुरंत प्रभाव से है।" ईमेल मिलते ही कंपनी की इंटर्नल चैट (स्लैक) पर तुरंत हड़कंप मच गया। एक मैनेजर ने तो यहां तक पूछा, "क्या मुझे अपना सामान समेटना शुरू कर देना चाहिए?"

अंत में IT विभाग को करना पड़ा हस्तक्षेप

इस अफरातफरी को नियंत्रित करने के लिए आखिरकार IT विभाग को आगे आना पड़ा। उन्होंने सभी को बड़े-बड़े अक्षरों में एक जरूरी संदेश भेजा, "किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला गया है। कृपया अपने बैज वापस न जमा करें।"

इंटरनेट पर मजाक और रिएक्शन

यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गई और लोगों ने इस पर हंसी-मजाक किया। एक यूजर ने लिखा कि कोई कर्मचारी ईमेल पर 'थम्स अप' का रिएक्शन करके बैठा होगा, "अच्छा, तो लगता है मैं निकाल दिया गया हूं।"

एक अन्य ने लिखा कि उन्होंने कुछ ऐसी नौकरियां की हैं, जहां वह इस मैसेज को पढ़कर बिना कुछ सोचे अपना सामान बांधने लगते। एक यूजर ने तो यहां तक कहा कि जिस कंपनी को एक साथ सैकड़ों लोगों को निकालने के लिए ऑटोमेशन टूल की जरूरत पड़े, वह कभी सफल नहीं हो सकती।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
