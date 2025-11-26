AI खाएगा HP के 4000 से 6000 लोगों की नौकरी, शेयरों में 5.5% की गिरावट

संक्षेप: HP Layoff: एचपी एक बार फिर छंटनी करने जा रही है। कंपनी ने ऐलान किया है कि वित्तीय वर्ष 2025 तक दुनिया भर में 4,000 से 6,000 नौकरियां काटेगी। यह कदम कंपनी के ऑपरेशन्स को सुचारू बनाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को अपनाने की योजना का हिस्सा है।

HP Layoff: कंपनी एचपी इंक. ने मंगलवार को घोषणा की कि वह वित्तीय वर्ष 2025 तक दुनिया भर में 4,000 से 6,000 नौकरियां काटेगी। यह कदम कंपनी के ऑपरेशन्स को सुचारू बनाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को अपनाने की योजना का हिस्सा है। न्यूयॉर्क पोस्ट की खबर के मुताबिक इसका लक्ष्य उत्पाद विकास को तेज करना, ग्राहक संतुष्टि बढ़ाना और उत्पादकता में सुधार करना है। इस खबर के बाद, कंपनी के शेयरों में 5.5% की गिरावट दर्ज की गई।

नौकरियों पर क्या असल पड़ेगा? कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनरिक लॉरेस ने बताया कि यह कटौती मुख्य रूप से प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंटर्नल ऑपरेशन्स और कस्टमर केयर से जुड़ी टीमों को प्रभावित करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस पहल से अगले तीन साल में कंपनी को लगभग 1 अरब डॉलर की बचत होने की उम्मीद है।

इससे पहले फरवरी में भी एचपी ने एक पुरानी योजना के तहत 1,000 से 2,000 कर्मचारियों की नौकरी जाने की घोषणा की थी।

एआई और मेमोरी चिप्स का असर एआई से लैस कंप्यूटरों की मांग लगातार बढ़ रही है। 31 अक्टूबर को समाप्त हुए तिमाही में, एचपी की कुल बिक्री का 30% से अधिक हिस्सा एआई पीसी का रहा। हालांकि, डेटा सेंटरों की बढ़ती मांग के कारण मेमोरी चिप्स की कीमतों में उछाल आया है।

मॉर्गन स्टैनली के विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि इससे एचपी, डेल और एसर जैसी कंपनियों की लागत बढ़ सकती है और मुनाफे पर दबाव पड़ सकता है।

एचपी को उम्मीद है कि मेमोरी चिप्स की बढ़ती कीमतों का असर वित्तीय वर्ष 2026 की दूसरी छमाही में दिखेगा। फिलहाल, कंपनी के पास पहली छमाही के लिए पर्याप्त स्टॉक मौजूद है।

भविष्य की योजना और अनुमान कंपनी इस चुनौती से निपटने के लिए सस्ते सप्लॉयर्स को शामिल करने, मेमोरी कॉन्फिगरेशन घटाने और कीमतें बढ़ाने जैसे कदम उठा रही है। एचपी ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए अपना समायोजित लाभ अनुमान 2.90 डॉलर से 3.20 डॉलर प्रति शेयर के बीच रखा है, जो विश्लेषकों के 3.33 डॉलर के अनुमान से कम है।