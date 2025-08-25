how you can fill ITR at the last moment do not forget these 10 things if you have a demat account आखिरी समय में ऐसे भरें ITR, डीमैट खाता होने पर न भूलें ये 10 बातें, Business Hindi News - Hindustan
आखिरी समय में ऐसे भरें ITR, डीमैट खाता होने पर न भूलें ये 10 बातें

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 07:06 AM

ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट 15 सितंबर नजदीक आ रही है। अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर नहीं भरा है और आपके पास डीमैट खाता है, तो यहां दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जरूर गौर करें। किस तरह की आय दर्ज करनी है और कौन सा फॉर्म भरना है, इसकी पूरी जानकारी यहां है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 07:06 AM
आखिरी समय में ऐसे भरें ITR, डीमैट खाता होने पर न भूलें ये 10 बातें

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट 15 सितंबर नजदीक आ रही है। अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर नहीं भरा है और आपके पास डीमैट खाता है, तो यहां दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जरूर गौर करें। किस तरह की आय दर्ज करनी है और कौन सा फॉर्म भरना है, इसकी पूरी जानकारी यहां है।

डीमैट खाता क्यों जरूरी है?

एक डीमैट खाता आपको कंपनी के शेयरों, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स और अन्य प्रतिभूतियों (securities) में अपने निवेश को ट्रैक और मैनेज करने में मदद करता है। आमतौर पर इसे एक बैंक के साथ खोला जाता है, लेकिन आप इसे किसी ऑनलाइन ब्रोकरेज के साथ भी खोल सकते हैं।

याद रखने वाली सबसे बड़ी बात

यह ध्यान रखना जरूरी है कि डीमैट खाते में रखे हुए फंड या होल्डिंग्स पर सीधे कोई टैक्स नहीं लगता। टैक्स सिर्फ उनसे होने वाली कमाई पर लगता है। शेयरों आदि की बिक्री से होने वाली सभी कमाई, जैसे कि डिविडेंड इनकम, ब्याज आय, शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG) और लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत पूरी तरह कर योग्य हैं।

आयकर विभाग आपको कैसे जानता है?

जैसे ही आप एक डीमैट खाता खोलते हैं और अपना KYC (जिसमें PAN और Aadhaar जुड़े होते हैं) पूरा करते हैं, आयकर विभाग को तुरंत इसकी सूचना मिल जाती है। आपके सभी लेन-देन आपके फॉर्म 26AS में दिखाई देने लगते हैं।

आय की जानकारी कहां से लाएं?

अपने डीमैट खाते से होने वाली आय को घोषित करने के लिए, आपको अपने बैंक या ब्रोकर से खाता विवरण (account statement) और अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (DP) यानी NSDL या CDSL से ट्रांजक्शन स्टेटमेंट प्राप्त करना होगा।

आईटीआर पोर्टल पर क्या करें?

आपको अपने आयकर फाइलिंग अकाउंट में लॉग इन करके अपने डीमैट खाते को वैलिडेट भी करना होगा ताकि इसे आपकी आयकर जानकारी में जोड़ा जा सके।

शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG) क्या है?

अगर आपने शेयर, ETF, या म्यूचुअल फंड को खरीदने के एक साल के अंदर ही बेच दिया है और उस पर मुनाफा हुआ है, तो उसे शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG) कहते हैं। इस पर एक flat 15% का प्रतिभूति लेनदेन कर (Securities Transaction Tax - STT) लगता है, भले ही आपकी कुल आय छूट सीमा से नीचे क्यों न हो।

लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) क्या है?

अगर आपने कोई प्रतिभूति 12 महीने से ज्यादा समय तक होल्ड करके रखी थी और फिर उसे बेचकर मुनाफा कमाया है, तो उसे लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) माना जाएगा। इसमें 1 लाख रुपये तक की कमाई पूरी तरह टैक्स-फ्री है। 1 लाख रुपये से अधिक के मुनाफे पर 10% की दर से टैक्स लगेगा।

डिविडेंड इनकम पर क्या नियम है?

डिविडेंड इनकम वह पैसा है जो कंपनियाँ आपके द्वारा खरीदे गए उनके शेयरों पर देती हैं। इस पर अलग से कोई टैक्स नहीं है, बल्कि यह आपके लागू होने वाले टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होती है। एक प्रथा के तौर पर, कंपनियां PAN होने पर 5,000 रुपये सालाना से अधिक के डिविडेंड पर 10% TDS काटती हैं। अगर PAN नहीं है तो यह दर 20% हो जाती है।

ब्याज आय का क्या?

डीमैट खाते में रखे गए डेट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स से मिलने वाली आय को ब्याज आय (Interest Income) कहते हैं, जिसे भी आय में शामिल करना जरूरी होता है।

कौन सा आईटीआर फॉर्म भरें?

अपनी डीमैट खाते से होने वाली सभी आय को आईटीआर भरते समय जरूर घोषित करें। अगर आपको कैपिटल गेन नहीं हुआ है तो आप ITR-1 फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कैपिटल गेन है, लेकिन कोई बिजनेस आय नहीं है तो ITR-2 फॉर्म भरें। और अगर शेयरों की ट्रेडिंग ही आपका बिजनेस है तो आपको ITR-3 फॉर्म का चयन करना चाहिए।

