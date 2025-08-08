how will trump tariffs be applied to indian goods who is exempted भारतीय वस्तुओं पर किस तरह लागू होगा ट्रंप टैरिफ? किसे मिली है छूट, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़how will trump tariffs be applied to indian goods who is exempted

भारतीय वस्तुओं पर किस तरह लागू होगा ट्रंप टैरिफ? किसे मिली है छूट

अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ थोपा है। इसमें से 25 फीसदी शुल्क (10 प्रतिशत आधारभूत शुल्क सहित) सात अगस्त से लागू हो गया है। इसके साथ ही यदि किसी भारतीय वस्तु पर अमेरिका द्वारा एंटी डंपिंग या अन्य शुल्क पहले से लागू किए गए हैं तो वह भी इसमें जुड़ जाएंगे।

Drigraj Madheshia हिन्दुस्तान टीमFri, 8 Aug 2025 06:14 AM
अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ थोपा है। इसमें से 25 फीसदी शुल्क (10 प्रतिशत आधारभूत शुल्क सहित) सात अगस्त से लागू हो गया है। इसके साथ ही यदि किसी भारतीय वस्तु पर अमेरिका द्वारा एंटी डंपिंग या अन्य शुल्क पहले से लागू किए गए हैं तो वह भी इसमें जुड़ जाएंगे। उदाहरण के लिए भारत के झींगा निर्यात पर पहले से ही 2.49 प्रतिशत एंटी-डंपिंग और 5.77 प्रतिशत प्रतिपूरक शुल्क लगता है। इसलिए सात अगस्त से भारतीय झींगा पर कुल 33.26 प्रतिशत शुल्क लागू होगा। इसके बाद 27 अगस्त से यह बढ़कर घरेलू झींगा पर अमेरिका में 58.26 प्रतिशत शुल्क लगेगा।

कौन से क्षेत्र या उत्पाद श्रेणियों को छूट दी गई है?

तैयार दवाइयां, सक्रिय दवा सामग्री (एपीआई) और अन्य प्रमुख दवा सामग्री, ऊर्जा उत्पाद जैसे कच्चा तेल, परिष्कृत ईंधन, प्राकृतिक गैस, कोयला और बिजली, महत्वपूर्ण खनिज और कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन, सॉलिड-स्टेट ड्राइव, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर पर 50 प्रतिशत शुल्क लागू नहीं होगा।

मुख्य रूप से किन क्षेत्रों पर असर होगा

इन क्षेत्रों में कपड़ा/ परिधान, रत्न और आभूषण, झींगा, चमड़ा और जूते, रसायन, तथा विद्युत एवं यांत्रिक मशीनरी शामिल हैं।

पिछले वित्त वर्ष में इन क्षेत्रों से भारत का निर्यात कितना था?

झींगा (दो अरब डॉलर), जैविक रसायन (2.7 अरब डॉलर), कालीन (1.2 अरब डॉलर), बुने हुए परिधान (2.7 अरब डॉलर), वस्त्र, मेड-अप (तीन अरब डॉलर), हीरे, सोना और इनसे बने उत्पाद (10 अरब डॉलर), मशीनरी और यांत्रिक उपकरण (7.7 अरब डॉलर), फर्नीचर, बिस्तर, गद्दे (1.1 अरब डॉलर), और वाहन और पुर्जे (2.6 अरब डॉलर)।

भारत के व्यापारिक प्रतिस्पर्धियों पर क्या शुल्क हैं?

नए शुल्क के बाद भारत पर ब्राजील के साथ सबसे ज्यादा 50 प्रतिशत शुल्क लगेगा। इसके अलावा म्यांमार पर 40 प्रतिशत, थाइलैंड और कंबोडिया पर 36 प्रतिशत, बांग्लादेश पर 35 प्रतिशत, इंडोनेशिया पर 32 प्रतिशत, चीन और श्रीलंका पर 30 प्रतिशत, मलेशिया पर 25 प्रतिशत, फिलिपीन और वियतनाम पर 20 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है।

इन शुल्कों पर निर्यातकों की क्या राय है?

1. समुद्री खाद्य निर्यातक योगेश गुप्ता ने कहा कि अब अमेरिकी बाजार में भारत का झींगा महंगा हो जाएगा।

2. भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ (सीआईटीआई) ने इसे बहुत बड़ा झटका और चिंता की बात बताया।

3. कामा ज्वेलरी के प्रबंध निदेशक कॉलिन शाह ने कहा कि यह कदम एक गंभीर झटका है।

4. जीटीआरआई के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि शुल्क से अमेरिका में भारतीय सामान काफी महंगा हो जाएगा, जिससे अमेरिका को होने वाले निर्यात में 40-50 प्रतिशत की कमी आने की आशंका है।

5. भारतीय निर्यात संगठनों का महासंघ (फियो) ने इस घोषणा को बेहद चौकाने वाला बताया।

