ट्रंप के टैरिफ से भारत की दवा कंपनियों पर क्या होगा असर, आज शेयर में दिखेगी हलचल
मुख्य बातें
- ट्रंप के नए टैरिफ से भारतीय फार्मा कंपनियां सन फार्मा, ल्यूपिन, सिप्ला जैसी कंपनियां आज फोकस में रहेंगी
- अमेरिका में आने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 1 अगस्त 2026 से टैरिफ लागू किया जाएगा
Trump Tariff Impacts: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार, 22 जुलाई 2026 को घोषणा की कि अमेरिका में आने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 1 अगस्त 2026 से टैरिफ लागू किया जाएगा। इससे भारतीय फार्मा कंपनियां सन फार्मा, ल्यूपिन, सिप्ला आदि चर्चा में आ गई हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा कि सभी जेनेरिक दवाओं पर दो साल की अवधि के लिए कोई टैरिफ नहीं लगेगा। उसके बाद, 1 अगस्त 2028 से टैरिफ बढ़ाकर 100% कर दिया जाएगा, और 1 अगस्त 2029 तक इसे 200% कर दिया जाएगा। इसका असर आज फार्मा स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है
उन्होंने आगे लिखा, "ऐसा जेनेरिक दवाओं का उत्पादन अमेरिका वापस लाने के लिए किया जा रहा है। जो कंपनियां तय समय में अमेरिका में फैक्ट्री और उपकरण नहीं लगाती, उन्हें इस दंडात्मक शुल्क का सामना करना पड़ेगा।"
ट्रंप के पहले के टैरिफ ब्रांडेड और पेटेंट वाली दवाओं पर थे, जिनकी नीति अपरिवर्तित रही है। पुरानी नीति में जेनेरिक दवाओं को छोड़ दिया गया था, क्योंकि अमेरिका में लगभग 90% डॉक्टर के पर्चे जेनेरिक दवाओं के होते हैं।
ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट की धारा 232 के तहत फार्मास्युटिकल उद्योग की जांच शुरू की थी। साथ ही, 'ट्रंप आरएक्स' नाम से एक सीधे उपभोक्ता-तक दवा बेचने का मंच भी शुरू किया गया।
अमेरिका में भारतीय कंपनियों की फैक्ट्री
कई भारतीय कंपनियां, जैसे डॉ. रेड्डीज, सन फार्मा, अरबिंदो फार्मा, सिप्ला और ल्यूपिन के पास अमेरिका में पहले से ही प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं। डॉ. रेड्डीज के पास न्यू जर्सी, जॉर्जिया और लुइसियाना में प्लांट हैं, जहां जेनेरिक कैंसर दवाओं से लेकर ओवर-द-काउंटर दर्द निवारक दवाएं बनती हैं।
जबकि, अरबिंदो का भी न्यू जर्सी में कारखाना है। सिप्ला की अमेरिका में अपनी सहायक कंपनियों इनवाजेन फार्मा और एक्सेलन फार्मा (जिन्हें पहले अधिग्रहित किया था) के जरिए मौजूदगी है।
फार्मा इंडेक्स का प्रदर्शन शानदार
निफ्टी फार्मा इंडेक्स इस साल 2026 में अब तक सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले सेक्टोरल इंडेक्स में से एक रहा है, जिसमें 15% की बढ़त हुई है। ग्लैंड फार्मा, लॉरस लैब्स, साई लाइफ साइंसेज, अरबिंदो फार्मा, वॉकहार्ट और टॉरेंट फार्मा जैसे शेयरों में इस साल अब तक 30% से 45% की तेजी आई है। निफ्टी फार्मा की 20 कंपनियों में से एबट इंडिया, डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज और सिप्ला को छोड़कर 17 ने इस साल सकारात्मक रिटर्न दिया है।
(डिस्क्लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें